Tulln: Noch mehr „Götterklang“ im Abendgold der Donau

Zum dritten Mal schon fährt die MS Admiral Tegetthoff am 31. August Klassikfans aus ganz Europa von Wien nach Tulln. Auf der Fahrt werden die Gäste mit einem erlesenen Fünf-Gänge-Menu der Star- und Haubenköchin Jacquelin Pfeiffer verwöhnt. Auf der Donaubühne in Tulln erwartet sie dann ein Programm „für die Seele“, so Heldentenor Andreas Schager, der, gemeinsam mit der Violinistin Lidia Baich vergangenen Montag das diesjährige Programm vorstellte.

Für die Seele, „weil es so nötig ist, dass wir uns mit dem Publikum an etwas freuen dürfen“, sagte Schager mit Blick auf die aktuelle Weltlage. Gemeinsam mit den beiden niederösterrischen Weltstars wird dieses Jahr auch der Grammy-Gewinner Thomas Hampson für eine ganz besondere Stimmung an der Donaulände sorgen, die „Götterklang trifft Donaugold“ zu einem Abend macht, „der in Erinnerung bleibt“, wie Mikl-Leitner schwärmte.

Die Landeshauptfrau betonte in ihrer Rede die enorme Wichtigkeit von Kunst und Kultur für das Land und wies auf die „breite Themenvielfalt“ der Kultur in Niederösterreich. Besonders am Herzen liege ihr die Nachwuchstalenteförderung und sie freute sich daher darüber, dass dies auch den drei Künstlern ein Anliegen sei. „Beim Auftritt lernt man am meisten“, sagte Baich und erzählte von einer Besonderheit des diesjährigen Events: der Gewinner oder die Gewinnerin des Jungförderpreises „Goldene Note“ gewinnt auch einen Auftritt bei „Götterklang trifft Donaugold“ und darf erstmals auf der großen Donaubühne stehen.

Der Tullner Bürgemeister Peter Eisenschenk freute sich in seiner Rede, dass die Musiker die Seele in den Mittelpunkt stellen und diese mit ihrer Musik zum „singen und klingen“ bringen werden, denn, so der Bürgermeister, es sei die Seele, „in der sich der Mensch entfalten kann.“

Nach einem fullminanten Programm, in dem Wagner, Strauss, Verdi oder Mahler ebenso Platz haben wie Cole Porter oder Robert Stolz, findet der Abend seinen Ausklang beim After-Show Empfang mit den Künstlern im Minoritenkloster Tulln. Danach geht es in Luxusbussen zurück nach Wien.

goetterklangtrifftdonaugold.at