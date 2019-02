So viel Niederösterreich war noch nie. So viel Politik auch nicht. Denn auch wenn auf der Nominierungsliste von Österreichs Filmpreis in den letzten acht Jahren immer Niederösterreicher standen, von Josef Hader bis Stefan Ruzowitzky – mit nach Hause nahmen ihn (oft) die anderen.

Heuer war das anders. Heuer standen da, im prunkvollen Festsaal von Wiens Rathaus, gleich sechs Niederösterreicher im Rampenlicht. Und hielten nicht nur sechs von Valie Exports silbernen Treppen in den Händen, die Abend-Regisseur Michael Sturminger wie einen Schwarm Fische im Aquarium auf seiner schmalen Gala-Bühne aufgebaut hatte. Sondern machten auch den Mund auf, „gegen Hetze und Hass“.

„Machen wir alle unsere Klappe auf!“ Filmstar Ursula Strauss, Präsidentin von Österreichs Filmakademie

Musiker und Musikschul-Hinterbrühler Bernhard Fleischmann etwa, der artig „Dankeschön“ sagte und der Politik riet, sie solle „die Gefühle doch der Musik überlassen“. Oder Kameramann und St. Pöltner Klemens Hufnagl , der die Bühne gleich „Klappe auf“-Initiator Gerald Kerkletz überließ und dafür Standing Ovations erntete. Oder Schauspielerin und Wahl-Spitzerin Ingrid Burkhard , die sich über „einen Saal voller aufmüpfiger Individualisten“ freute. Oder Regisseur und Thayataler Christian Frosch , der seinen Preis für den besten Film „wirklich Wahnsinn“ fand und der Regierung dankte, „dass sie dieses alte Thema so aktuell gemacht hat“.

Schauspieler und Ybbstaler Anton Noori , der in seiner ersten Kinorolle „gar nicht damit gerechnet“ habe, bedankte sich dagegen mit einer Liebeserklärung an seine Frau. Und Schauspielerin und Artstettnerin Inge Maux trällerte in Erinnerung an eine ihrer „schwersten Rollen“ ein kleines, jiddisches Liedchen.

Nur TV-Star Karl Fischer stand für seinen „Murer“ nicht auf der Bühne, auch wenn er sich „am Schluss gedacht hatte, ich brauch’ doch noch eine Rede“. Der Ybbser nahm es sportlich – und erzählte lieber von seiner nächsten „kleinen“ Rolle, im nächsten Film von Filmpreisträger Christian Frosch …