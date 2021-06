Rosenburg: Ein Käfig voller Wasser .

Wegen starker Unwetter in der ganzen Region - und Wasser unter der Bühne - hatte Nina Blum gestern, Donnerstag, Abend die Premiere ihrer Sommernachtskomödie im Theaterzelt auf der Rosenburg schon in letzter Minute abgesagt. Und, als Vorgeschmack, nur "It's raining, men!" gespielt. Mit Verspätung wurde der „Käfig voller Narren“ aber dann doch noch aufgesperrt – heftiger Applaus inklusive.