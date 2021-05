NÖN: Die Theater Company Lemour, das sind Miriam und Sarah Kerneza und Ben Petermichl, macht etwas, das so sonst niemand in Österreich macht. Was ist Körpertheater?

Miriam Kerneza: Körpertheater oder Physical Theatre ist die Kunst, Geschichten mit dem Körper zu erzählen. Wir verwenden alle Formen, in denen sich der Körper ausdrücken kann, zum Beispiel Tanz oder mimisches Spiel. Die jeweilige Form muss aber immer eine Funktion für die Geschichte haben.

Die Company Lemour knüpft an bestehende Traditionen an. Wer sind die Vorbilder?

Kerneza : Außerhalb von Österreich ist Physical Theatre eine sehr bekannte Form. Eines unserer großen Vorbilder ist James Thierrée, der Enkel von Charlie Chaplin. Was uns einzigartig macht, ist, dass wir die ganze Geschichte rein physisch erzählen. Dabei ist Humor ein wichtiges Element, weil man die Menschen damit direkt erreicht. Wenn man einmal mit jemandem gelacht hat, dann entsteht eine Vertrauensbasis, und man kann tiefer gehen.

Warum arbeitet Lemour ohne Text? Und welche Vorteile hat das?

Kerneza: Körpertheater ist die purste Form, eine Geschichte zu erzählen, direkt von Herz zu Herz. Wenn der Text fehlt, macht die Geschichte keinen Umweg über das Hirn. Wir arbeiten mit Emotionen, Bildern, Energie und Musik. Das Publikum ist auf einer ganz anderen Kommunikationsebene gefordert. Ab einem gewissen Punkt merkt man gar nicht mehr, dass man im Theater sitzt, weil der Körper so direkt kommuniziert.

Die Premiere vom neuen Stück ist am 20. Mai im Innenhof des Stadttheaters Wiener Neustadt. Wie wird die?

Kerneza: Das Stück „Der Liebe linke Hand“ ist energiegeladen, humorvoll und berührend. Nach einer Vorstellung von uns hat man mehr Energie. Im aktuellen Stück setzten wir uns mit den Schattenanteilen der eigenen Persönlichkeit auseinander. Im Stück sind das eigene Figuren, mit denen sich die Hauptfiguren auseinandersetzen müssen. Wenn man den Mut hat, die eigenen Schattenanteile anzunehmen, hat man die Chance, wahre Begegnung zu erfahren.

