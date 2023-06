Franz Lehars „Graf von Luxemburg“ beehrt frisch renovierte Sommerarena

Noch liegt leichter Duft nach frischer Farbe in der Luft: Die Renovierung der Sommerarena ist erst seit wenigen Tagen, aber doch termingerecht und unter Einhaltung der Budgetvorgaben abgeschlossen worden. Darüber freuen sich nicht zuletzt Michael Lakner, Intendant der Bühne Baden, und Bürgermeister Stefan Szirucsek.

Der junge Regisseur Thomas Smolej hat das Libretto etwas überarbeitet und kann sich in seiner um Schwng bemühten Inszenierung auf eine solide, souveräne Besetzung verlassen. Iurie Ciobanu gibt den verarmten Grafen, der eine Scheinheirat mit der Sängerin Angèle (Sieglinde Feldhofer) eingeht, um sein Konto aufzubessern. Versteht sich, dass er sich in die Angetraute verliebt, was dem Drahtzieher Fürst Basil (Roman Frankl) sehr zuwider ist, weil er selbst mittelfristig profitieren wollte: Geld bestimmt hier scheinbar die (Gefühls-)Welt. Zum Schluss taucht auch noch die resche Verlobte des Fürsten (Marika Lichter) auf. Ein Operetten-Happy-End, mit dem (fast) alle zufrieden und glücklich sind.

Am Pult des Orchesters der Bühne Baden dirigierte Marius Burkert mit viel Ambition. Das Premierenpublikum (darunter NOEKU-Geschäftsführer Albrecht Grossberger, Operetten-Lady Birgit Sarata, Altbürgermeister August Breininger und Opern-Doyen Heinz Zednik) zeigte sich vom Gebotenen angetan. Vorstellungen stehen noch bis 20. August am Spielplan. www.buehnebaden.at.