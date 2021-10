Wie sie wird, die jüngste Premiere? „Wild, bunt, kurzweilig und schwungvoll.“ Sagt die Regisseurin. Und feiert am Freitag nicht nur ihre jüngste Premiere. Sondern auch ihr jüngstes Debüt. Denn: Auf der Bühne stand Opernstar Daniela Fally schon vor 14 Jahren, in Blindenmarkt („das war bei ihrem allerersten Liederabend“, erinnert sich Blindenmarkt-Intendant Michael Garschall). Aber: Hinter der Bühne stand die „Adele“, „Zerbinetta“, „Gilda“ oder „Regimentstochter“ bisher noch nie.

Bis Anfang September. Da starteten die Proben zur 32. Herbstproduktion der Herbsttage Blindenmarkt. Und da standen nicht nur Marcus Ganser (der die Bühne macht und nebenbei noch den Kutscher gibt), Gabi Schuchter (die die Köchin spielt und das erste Mal mit Sohn und Tänzer Seraphim auf der Bühne steht), Katrin Fuchs (die schon 2004 unter der Regie von Gernot Kranner die Pepi sang – und 17 Jahre später wieder) oder Clemens Kerschbaumer (der schon den „Alfred“ in der „Fledermaus“ gab und diesmal den „Balduin“ gibt) auf der Besetzungsliste. Da stand auch: Daniela Fally, Regie.

„25 Jahre Erfahrung als Darstellerin sind in gewisser Weise hilfreich"

„Regie zu führen ist ein ganz neues Abenteuer für mich“, gibt die Debütantin zu, bei dem „die Sängerin und Schauspielerin gar nicht präsent ist“. Außer, „wenn etwas vorzuzeigen wäre“ (da springe sie auch schon mal auf die Bühne, so der Intendant). Aber natürlich seien „25 Jahre Erfahrung als Darstellerin in gewisser Weise hilfreich“. Es schade auch nicht, das Genre zu kennen und die Strauss’sche Musik „intus zu haben“, das Wichtigste seien aber die Arbeitsumstände und das Team – „da könnte ich mir wirklich keine besseren Umstände wünschen!“

Wieso man gerade „Wiener Blut“ heute noch immer spielen – und sehen – muss? „Weil die Melodien von Johann Strauss einfach unsterblich sind. Weil wir als Österreicherinnen und Österreicher fast die Pflicht haben, das Genre Operette zu pflegen. Und weil es eine Riesenhetz ist!“

Wobei: Schon die Bühne mit der Riesentorte („in der ist auch ein Karussell versteckt“, so Michael Garschall) schaut nach einer „Riesenhetz“ aus. Aber: „Unser Publikum wird das Stück erkennen“, verspricht die Neo-Regisseurin. Die Nachfrage sei auch schon so groß, dass man noch vor der Premiere zwei Zusatzvorstellungen angesetzt hat (am 30. und 31. Oktober).

Und die nächste Regie? Die muss bei Daniela Fally noch ein bisschen warten. Schließlich hat die gebürtige Pottendorferin erst vergangenen Freitag eine Gesangsprofessur an der Wiener Musik-Uni angetreten. Zu hören ist sie das nächste Mal am 24. Oktober in der Burg Perchtoldsdorf, mit Hugo Wolfs „Italienischem Liederbuch“ im Rahmen der Serenadenkonzerte des Landes NÖ.

www.herbsttage.at