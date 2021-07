In privaten Räumlichkeiten in der Langenloiser Straße lud Andrea Walcher in der Vorwoche erstmals zu „Kunst im Salon Walcher“ ein. Präsentiert wurden da von der Wiener Galerie „Untitled Projects“ zwischen Küche und Terrasse Bilder namhafter Künstler wie Hermann Nitsch oder Arnulf Rainer, dazwischen eine Skulptur von Erwin Wurm und Art brut vom Sohn des Hauses Lukas Walcher, der nicht anwesend war, da er derzeit für ein Hilfsprojekt in Mexiko tätig ist.

Laudatio-Redner Erwin Pröll

Die Laudatio hielt Altlandeshauptmann Erwin Pröll. Er begrüßte die private Initiative und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass der „Salon Walcher“ in Zukunft eine Fortsetzung finden möge. Die Gastgeberin dankte Pröll für seine Unterstützung junger Künstler und verlas einen Dankes-Brief ihres Sohnes Lukas, der mit 15 Jahren zu malen begann, bei Johann Feilacher in Gugging in die Lehre gehen durfte und sich inzwischen als Künstler der „Art brut“ einen Namen gemacht hat.

Ein junger Künstler in einem anderen Fach ist Winzer Lukas Mörtinger aus Oberloiben: Er schenkte im Garten seine klassischen Wachauer Weine aus und sorgte für die flüssige Umrahmung der Vernissage.