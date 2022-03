14 erste Preise für Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal

Werbung

Von 9. bis 14. März nahmen Jugendliche des Musikschulverbands Waidhofen/Ybbstal am Wettbewerb „prima la musica“ teil.

Die Altersgruppe A und B, also die Jüngeren unter ihnen, präsentierten ihr Können digital. Vier Solisten und zwei Ensembles hatten vorher fleißig geprobt und präsentierten ihr Können vor laufender Kamera. Am Violoncello unter der Leitung von Marlies Sobotka zeigten Maximilian Ditsch (Altersgruppe AG A) und Elias Amenitsch (AG B) ihr Können und erzielten 1. Preise.

Moritz Boxleitner (AG B) bekam für seine Darbietung auf der Violine den 2. Preis und Sängerin Johanna Kerschbaumer (AG B) einen 1. Preis mit Auszeichnung. Zwei Holzbläser-Ensembles für Kammermusik unter der Leitung von Gabriele Maderthaner erzielten Top-Platzierungen: „Hexer Kexerl“ (Valentina Gegenbauer, Anika Hintsteiner, Laura Henninger, Anja Korntheuer, Lena Marie Schwarenthorer und Hanna Teufel, Altersgruppe A) bekamen für ihre Leistung den 1. Preis und die „Klapahamas“ (Klara Hochstrasser, Paula Reiter, Hanna Teufel und Marie Wagner, AG B) erspielten einen 1. Preis mit Auszeichnung.

Talenteproben im Festspielhaus St. Pölten

Von 9. bis 14. März wurde es im Festspielhaus in St. Pölten für die Älteren ernst. In der Wertungskategorie Gesang erzielte Florian Marcik (AG II) unter der Leitung von Julia Heigl den 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb. Ebenfalls mit Gesang erhielten Tiffany Okpurukhre und Linus Amenitsch, beide AG III, unter der Leitung von Christine Ornetsmüller den 1. Preis.

Am Klavier konnte Antonia Huber (AG III) unter der Leitung von Carol Klaus einen 1. Preis erzielen. Unter der Leitung von Birgit Buck erreichte Pianistin Emilia Heim (AG II) den 1. Preis und Assunta Moser (AG III) den 3. Preis. Arthur Schachenhofer (AG III) bewies sich am Kontrabass unter der Leitung von Hannes Kaar und erhielt ebenfalls einen 1. Preis.

Sechs Ensembles zeigten Können auf hohem Niveau

Auch die Ensembles können sich mit ihren Ergebnissen sehen lassen: Die vier Blechbläser „D’Hoizwuambuam“ (Julian Fluch, Stefan Kleindessner, Fabian Scholler und Jakob Korntheuer, AG I) unter der Leitung von Hermann Maderthaner erzielten den 1. Preis mit der Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb. Das „Trio Couleur“ (Vinzenz Maderthaner, Livia Taibon und Theresa Schmid, AG II) bekam unter der Leitung von Regina Maderthaner den 1. Preis und „2334Null“ (Theresa Schmid, Johanna Wittmann und Vinzenz Maderthaner, AG II) unter der Leitung von Regina Maderthaner und Regina Holak erhielten den 1. Preis mit der Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb.

Das Holzbläserensemble „Die 3 lustigen 4“ (Thomas Aigner, Theresa Almberger, Klara Wegscheider und Magdalena Übellacker, AG I) brachten einen 1. Preis nach Hause. Die Organistin Elisabeth Tanzer (AG III) erhielt den 2. Preis und Sophia Heim (AG IV Plus), beide unter der Leitung von Christian Ecker, ern teten die Auszeichnung Gold – mit ausgezeichnetem Erfolg. Musikschuldirektor Christian Blahous: „Alle können ausgesprochen stolz sein, an diesem Musikwettbewerb so erfolgreich teilgenommen zu haben.“