Generalprobe für Waidhofner Schüler

Zur Vorbereitung auf den landesweiten Wettbewerb „prima la musica 2022“ probten Schülerinnen und Schüler der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal in Form eines Vorspielkonzerts am Samstag, 26.2., im Plenkersaal. Es traten Streich- und Tasteninstrumente sowie Gesang solistisch auf und bewiesen ihr Können und Talent vor dem anwesenden Publikum.

Marlies Sobotkas Cello-Schüler Maximilian Cornelius Ditsch gab als Jüngster (Altersgruppe A) den Auftakt. Es folgten Sonja Walthers Violine-Schüler Moritz Boxleitner, Julia Heigls Gesangschüler Johanna Kerschbaumer und Elias Amenitsch (Violoncello), jeweils Altersgruppe B. In der Altersgruppe II starten beim Bewerb Sänger Florian Marcik und die Ybbsitzer Pianistin Emilia Heim. In der Gruppe III treten Kontrabassist Arthur Schachenhofer, Tiffani Okpurukhre (Gesang) und am Klavier Assunta Moser und Antonia Huber an.

„Wir sind stolz auf die hervorragende Leistung und wünschen allen für den Wettbewerb alles Gute und viel Erfolg!“, sagte Direktor Christian Blahous.