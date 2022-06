Erfolg für Waidhofner Musikschüler

Werbung

Die Ybbsitzerin Sophie Heim (AG IV+) erreichte beim diesjährigen Bundeswettbewerb „prima la musica“ in Feldkirch mit ihrer Darbietung auf der Orgel, unter der Leitung von Christian Ecker, den hervorragenden zweiten Preis.

Gesanglich glänzte Florian Marcik (AG II). Unter der Leitung von Julia Heigl erreichte der junge Sänger ebenfalls den zweiten Preis. Begleitet wurde er von Carol Klaus. Wegen Terminkollisionen konnten das Ensemble D’Hoizwuambuam unter der Leitung von Hermann Maderthaner und das Ensemble 2334 Null unter der Leitung von Regina Maderthaner leider nicht am Bewerb teilnehmen.

Florian Marcik (Mitte) mit Carol Klaus und Julia Heigl (von links). Foto: MS Waidhofen/Ybbstal

„Zu diesen außerordentlichen Leistungen gratuliere ich den Teilnehmern ganz herzlich und freue mich, dass sie die Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal so erfolgreich beim Bundesbewerb vertreten haben“, freut sich Musikschuldirektor Christian Blahous. Alle Wettbewerbspreisträger werden beim Finale der Musikschule am 30. Juni im Konviktgarten in Waidhofen geehrt.