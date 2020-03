Maschinen sind wie wir – und sie mögen uns. „Beim Donaufestival interessiert uns nicht so viel die Überflüssigkeit oder der Ersatz des Menschen, sondern diese Verwobenheit“, erzählt Thomas Edlinger, künstlerischer Leiter des Donaufestivals. Dabei dreht sich vom 24. bis 26 April und 30. April bis 2. Mai in Krems alles um das Zusammenspiel von Mensch und Maschine.

NÖN / Luger Am Programm: Maschinen "wie wir" übernehmen ab 24. April in Krems und Umgebung das (Festival-)Kommando.

Das facettenreiche Programm widerspiegelt, mit seinen unterschiedlichen Darbietungsformen von Film, Musik, Installationen, Gesprächen und Performance Kunst, die Verstricktheit von Technologie und Natürlichem. Dabei erwartet Besucher des Donaufestivals einige Highlights. Eines davon wird die Soundperformance CBM 8032 AV von Robert Henkes im Audimax der Donau-Universität Krems am 1. Mai sein. Der Musiker, Sounddesigner und Softwareentwickler bringt im Vorlesungssaal die grünen Grafiken der Zahlen und Muster, sowie die pulsierenden Sounds von fünf Commodore-Computern aus dem Jahr 1980 zum Leben.

Ein weiterer Höhepunkt wird die Inszenierung der, für die Musik des Films „Joker“, ausgezeichnete Oscar-Preisträgerin Hildur Guðnadóttir (gemeinsam mit Chris Watson und Sam Slater) sein. Für die Darbietung ihres Soundtracks der TV-Miniserie „Chernobyl“ am 1. und 2. Mai wird das Festival bis hin zum AKW Zwentendorf erweitert.

Weitere Darbietungen kommen etwa von Bendik Giske, der seinen Körper mikrofoniert, dem maschinenlastigen Future-Pop von SOPHIE, den Lärmstoikern Swans, dem Sänger Ghostpoet und der Free Jazz-Naturgewalt Caspar Brötzmann Massaker. Die Verbindung von Natur und Maschinen zeigt ebenso die Mikrobiologin Ira Melkonyan und the rubberbodies collective in ihrem Werk „Upsairs Geology 50/50“, wo das Menschliche zum Beiwerk der Balance im System wird. Zu sehen sind leckende Gefäße und rinnende Flüssigkeiten.

Mit ihrer Uraufführung von „Fire Walk With Me“ kehren Ariel Efraim Ashbel and Friends zum Donaufestival zurück. Mit ihrem, an David Lynch angelehnten Werk, verwandeln sie die Dominikanerkirche in eine Zone zwischen Horror und Unterhaltung.

Mehr auf www.donauvestival.at