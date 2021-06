"Kunst und Kultur sind der Humus, um die Fantasie zu entwickeln." Sagt die Programmdirektorin. Und hat, gemeinsam mit ihrem Generaldirektor, ihrem Kulturchef und ihren Kultursommer-Partnern heute, Dienstag, das Programmheft zum ORF-Kultursommer 2021 vorgestellt. Der ist zwar kein "so besonderer" wie 2020, so Salzburger Festspiele-Intendant Markus Hinterhäuser, aber ein "sehr schöner". Und: ein opulenter.

Startschuss schon am Freitag im Wolkenturm

Bei "über 500 Stunden Programm von über Schauplätzen" soll das Publikum "erste Reihe fußfrei dabei sein", so ORF-General Alexander Wrabetz -und zwar auf ORF 2 und ORFIII, auf 3sat, in den ORF-Radios, allen voran Ö1, und auf ORF.at. Allein beim Kultursender ORFIII, so Programmgeschäftsführer Peter Schöber, ist man heuer "vom Neusiedler See bis zum Bodensee" unterwegs, startet in Mörbisch, fährt von St. Margarethen weiter nach Baden (zur "Nacht in Venedig"), bleibt für zwei Konzerte und eine Gala "bei Rudolf Buchbinder in Grafenegg", bevor man an den Traunsee, zu Elina Garanca nach Kitzbühel und natürlich nach Salzburg weiterreist.

Gestartet wird aber schon diesen Freitag, mit der Übertragung der diesjährigen Sommernachtsgala aus dem Grafenegger Wolkenturm (am 11. Juni live zeitversetzt ab 21.20 Uhr in ORF 2, am 13. Juni um 20 Uhr in Radio NÖ und am 7. August um 21.55 Uhr auf 3sat). Moderiert wird die Gala mit Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester unter dessen Chefdirigent Yutaka Sado und Festival-Intendant Rudolf Buchbinder als einem der Solisten erstmals von Teresa Vogel (anstelle von Barbara Rett).

"Ich erinnere mich noch gut an die Anfänge", so Rudolf Buchbinder, der heuer nicht nur 15-jähriges Festival-Jubiläum, sondern auch 15-jährige ORF-Partnerschaft feiern will. "Dank der Übertragungen ist unsere Sommernachtsgala auch zum medialen Aushängeschild Grafenegg geworden", so Buchbinder. Und freut sich, dass die Gala "auch heuer wieder den Auftakt des Kultursommers darstellt.