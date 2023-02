Reichenau 2023: Maria Happels "Traum"

Werbung

"Es beginnt immer mit einem Traum", meint Maria Happel. Und hat von ihrer ersten Premiere im zweiten Jahr tatsächlich geträumt. Und: von Ex-Volksopern-Direktor und Nestroy-Mime Robert Meyer. Der kam nicht nur - mit einer ganzen Truppe an Schauspielkolleginnen, Regisseur(inn)en, Bühnen- und Kostümbildnern - heute, Montag, ins Wiener Looshaus zum Frühstücken.

Der kommt im Sommer nach 24 Jahren wieder, auf (und hinter) die Bühne der Festspiele Reichenau. Und wird dort, im Großen Saal, den diesjährigen Festspielreigen eröffnen: mit Nestroys "Jux" (als Regisseur und als Melchior). Mit dabei: Mercedes Echerer und Maxi Blaha, David Oberkogler, Kaspar Simonischek - und Paula Nocker. Die Intendantinnen-Tochter wird Nestroys Christopherl spielen, den auch Robert Meyer und Maria Happel schon gespielt haben. Wobei: "Für mich", so die Burgtheater-Mimin und Reinhardt Seminar-Leiterin, "ist Theater Familie. Mit manchen bin ich halt zufällig verwandt!"

Andere hat Maria Happel extra nach Reichenau geholt. Wie Moliéres "Tartuffe" ("das ist das erste Mal, das ein Moliére seinen Weg nach Reichenau findet"), mit dem Schauspieler Stefan Jürgens in der Hauptrolle wiederkommt. Und mit Mimin und Kulturtage-Pöggstall-Initiatorin Elisabeth Augustin ("das passt total gut, dieses Stück, und das ist auch wahnsinnig aktuell"), Stefanie Dvorak, Emese Fay, Skye MacDonald und Dirk Nocker, dem Ehemann von Intendantin Maria Happel, am 2. Juli im Neuen Spielraum Premiere feiert.

Oder wie Werner Schwab, der auch noch nie am Reichenau-Programm stand, und dessen "Präsidentinnen" ab 7. Juli im Großen Saal regieren: mit Petra Morzé, Johanna Arrouas (die gerade noch in Baden das "Funny Girl" spielt) und mit Marcello De Nardo als Erna. Joseph Roth war dagegen schon öfter zu sehen, in Reichenau. Und kommt diesen Sommer mit seiner "Kapuzinergruft" wieder, die Nicolaus Hagg für die Bühne dramatisiert hat ("ein Auftragswerk der Festspiele"). Das werde "ein großer Abend, auch mit ganz neuen Gesichtern", verspricht Maria Happel. Und: mit alten Bekannten, wie Wolfgang Hübsch oder Julia Stemberger, die als Baronin von Trotta am 6. Juli Premiere im Neuen Spielraum feiert.

Für Kinder ab 5 hat man heuer, wieder gemeinsam mit Wiens Musikuniversität und Wiens Reinhardt-Seminar, Saint-Saëns "Karneval der Tiere" ausgesucht (ab 14. Juli) und hofft, so mdw-Vizerektor und Geiger Johannes Meissl auch auf "eine jährliche Kooperation". Anstelle der "Alten Meister" in ihrer ersten Saison bittet Maria Happel heuer "Frauenzimmer" in einer eigenen Gesprächsreihe auf die Bühne, darunter Erika Pluhar, Caroline Peters, Emmy Werner, Stefanie Reinsperger oder Sona MacDonald. Letztere ist auch in der von Reichenau-Dramaturgin Angelika Messner konzipierten Programmschiene "Reichenau Spezial" zu Gast, mit ihrem Sohn Skye (der auch in "Tartuffe" auf der Bühne steht). Außerdem: Stefan Jürgens solo, Reichenau-Star Regina mit Tochter Alina Fritsch und Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff im Gespräch mit Maria Happel.

"Das ist ein tolles Programm", so auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die zur Programmpräsentation ins elegante Haus am Wiener Michaelerplatz ("das könnte wohl kein besserer Rahmen sein als hier") gekommen war. Und bekräftigte, dass die Festspiele auch dem Land "wert und wichtig" seien. Und: Dass man "noch sehr viel vor" habe, in der Region, für die es, so Mikl-Leitner, neben einem "kulturtouristischen Gesamtkonzept" auch "Zeit" und "Investitionen" brauche ("da wird noch viel Geld fließen müssen").

NOEKU-Chef Paul Gessl, der die Festspiele vergangenes Jahr in seine "Holding-Familie" übernommen hat und deren operative Geschäftsführung in Reichenau mit 1. März an Britta Kampert abgibt, will jedenfalls schon 2024 "wieder 40.000 Karten" verkaufen. Heuer habe man 36.000 aufgelegt, bei einem Gesamtbudget von 3,9 Millionen Euro (davon 462.000 Euro Förderung vom Land und 110.000 von der Gemeinde) - und bei gleich gebliebenen Kartenpreisen. "Wir wollen", so Gessl, "kein exklusives, teures Festival sein, sondern ein Festival für alle."

Eröffnet wird das, wie schon im Vorjahr, mit einem Fest im Park (am 1. Juli - "daraus machen wir jetzt auch ein Ritual", so Happel), gespielt wird in 125 Veranstaltungen bis 6. August. Und der (offene) Kartenverkauf startet am 13. März.

www.festspiele-reichenau.at