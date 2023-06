ORF NÖ kündigt neue Schwerpunkte für TV und Radio an

Seit 1. April ist Alexander Hofer als neuer Landesdirektor des ORF Niederösterreich im Amt. Er war in dieser Funktion Robert Ziegler gefolgt, der nach Vorwürfen über ÖVP-freundliche Berichterstattung sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Hofer macht schon nach wenigen Wochen Nägel mit Köpfen. Bei der zweiten ORF-NÖ-Sommerlounge am 21. Juni präsentierte er seine neuesten Programmvorhaben. Mit einigen Veränderungen.

Alexander Hofer ist seit knapp drei Monaten Landesdirektor des ORF NÖ und präsentierte kürzlich einige neue Programmschwerpunkte. Foto: ORF, ORF NÖ

Neu bei der Sommertour:

Noch im Vorjahr überraschte der ORF NÖ mit dem Engagement von Kathi Bellowitsch bei der Sommertour. Sie wird heuer bereits wieder abgelöst. Und zwar von Miss May, die quasi vom Dancing-Stars-Ballroom zur ORF-Sommertour wechselt. Begleitet wird sie von Thomas Koppensteiner. Rudi Roubinek und Pia Seiser bilden das zweite bereits bewährte Duo. Start der Sommertour ist am 10. Juli. Sie läuft bis 18. August von Montag bis Freitag.

Neue Polit-Sommergespräche:

So wie die NÖN, die bereits seit 2018 die Parteispitzen zu den Sommergesprächen lädt, wird auch der ORF NÖ heuer von 29. August bis 8. September die Parteichefinnen und -chefs der im Landtag vertretenen Parteien interviewen. Geführt werden die Sommergespräche von ORF NÖ Chefredakteur Benedikt Fuchs und seiner Stellvertreterin Claudia Schubert.

Claudia Schubert und Benedikt Fuchs bitten ab 29. August die Parteichefinnen und -chefs der im NÖ Landtag vertretenen Parteien zum Gespräch. Foto: ORF NÖ

Neues Team für „Guten Morgen NÖ":

Ab September bekommt die Radio-Morgenshow des Landes ein fixes neues Team. Andi Hausmann aus Obergrafendorf wird in drei von vier Wochen der Aufwecker Niederösterreichs. Jede vierte Woche übernimmt Jenny Frank. Eine weitere Änderung bringt das ab Oktober monatlich geplante Radio-Diskussionsformat „Ein Ort am Wort“ mit ORF NÖ-Journalist Werner Fetz.

Andreas Hausmann und Jennifer Frank sind die neuen "Aufwecker Niederösterreichs". Foto: ORF, Hans Leitner

Neue Schwerpunkte bei „NÖ Heute“:

Gleich mehrere Neuerungen gibt es bei „NÖ heute“. So will der ORF NÖ ab Herbst jeden Samstag bei den „Standpunkten“ mit den Menschen in Kontakt treten und ihnen ein Diskussionsforum bieten. „Warum eigentlich?“ – heißt die neue Wissenschaftsrubrik in „NÖ heute“. Dabei reist Redakteur Tobias Mayr durch das Wissenschaftsland NÖ und stellt seinen Gesprächspartnern diese Frage. Zudem wird sich „NÖ heute“ einmal vierteljährlich aktuellen Themen im Programmschwerpunkt „Plus-Minus“ widmen.

„Mit den neuen Sendeformaten wollen wir künftig regelmäßig Diskussionen anregen. Der Fokus liegt darin, Menschen ins Gespräch zu bringen – alle Seiten zu Wort kommen zu lassen und gemeinsam mögliche Lösungen zu suchen“, gibt Landesdirektor Alexander Hofer die Richtung vor.