Die Phantasie stand 2019 über dem Festivalprogramm. Heuer, im Beethovenjahr 2020, ist die Leidenschaft an der Reihe. Und ist für das 42. Kammermusikfestival im Waldviertel nicht nur Motto, sondern auch Programm. Schließlich, so Festivalleiter und Geiger Vahid Khadem-Missagh, sei 2020 auch "ein besonderes Jahr".

Das beginnt man gleich bei der Programmpräsentation heute, Dienstag, im Alten Wiener Rathaus mit Ludwig van Beethoven, und zwar dessen ebenso beseeltem wie übermütigem "Gassenhauer"-Trio. Das steht am 1. September auch am diesjährigen Konzertkalender, der am 7. und 8. August in Gmünd und in Altenburg startet. "Und gleich zur Eröffnung haben wir auch wieder eine Uraufführung", so Khadem-Missagh: Roland Batiks Konzertstück für Violine, Klavier und Streichorchester.

Außerdem bis 20. September zu hören: die „Kreutzer“-Sonate „in neuem Gewand“, ein Abend „für Friedrich Gulda“, ein Abend für die Viola, ein Concerto für Zymbal, neue und altbekannte Gäste. Und: neben der „Festivalstadt“ Horn auch neue Spielorte, wie das Langenloiser Loisium oder das Schloss Drösiedl. Allegro-Vivo-Geschäftsführer Nikolaus Straka: „Warten Sie nicht zu lange, mit den Karten!“

www.allegro-vivo.at