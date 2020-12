"Immer dann, wenn Kultur nicht stattfinden kann, muss man umso mehr darüber reden." Meint man in der Bühne im Hof. Und hat, wie schon im Frühjahr, gestern, Donnerstag, zur virtuellen Pressekonferenz gebeten.

Denn: "Covid hin oder her, die Bühne im Hof wird auch im Frühjahr 2021 wieder den Kleinkunstzauberkasten öffnen", so Daniela Wandl. Und die Bühne im Hof-Leiterin weiter: "Es wird Zeit, dass da wieder Leute und Künstler reinkommen!" Schließlich hat man zwar im September nach der Sommerpause und dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 wieder die Türen in der St. Pöltner Linzerstraße geöffnet, Anfang November aber schon wieder geschlossen. Ab 16. Jänner will man endlich wieder spielen: Musik und Kabarett, "Mischmasch" und Kinderprogramme, NÖ-Premieren und Stammgastspiele - also: "das, was für uns die wichtigste Kultursparte ist: Kleinkunst".

In der gibt's wie jede Saison wieder "Junge & Saugute", diesmal drei, die noch nie da waren (Sonja Pikart, Homajon Sefat und die Gesangskapelle Hermann) und einer, der schon mal in St. Pölten gespielt hat (Berni Wagner) - und die vier mit gleich zwei NÖ-Premieren. Niederösterreich-Premiere - und 21jähriges Bühnenjubiläum - feiert auch Österreichs große Kleinkünstlerin Birgit Denk, die schon im Frühjahr kommen und feiern wollte. "Wir", so Denk, die beim Pressegespräch online und mit Adventkerze dabei war, "wir waren ja tatsächlich die ersten, die abgesagt wurden. Und wir werden dann wahnsinnig ausgeruht und mit einer Spielfreude, die zum Fürchten sein wird, wiederkommen." Es sei "total wichtig, dass wir bei den Leuten sind und die Leute bei uns sind". Deshalb freuten sie und ihre Band sich "wahnsinnig".

Neu auf der Gästeliste sind 2021 der bayrische Kabarettist Martin Frank, das österreichische Cello-Geigen-Duo Bartolomey & Bittmann oder der New Yorker Singer-Songwriter Raoul Midón. Wieder auf der musikalischen Stammgästeliste stehen Katharina Straßer, Willi Resetarits die Familie Lässig, Federspiel, Norbert Schneider oder Louie's Cage Percussion. Wieder auf der kabarettistischen Stammgästeliste: Alfred Dorfer ("ein ganz enger Freund des Hauses"), Manuel Rubey, Viktor Gernot, die Staatskünstler, BlöZinger ("die gehören zu meinen absoluten Lieblingen", so Wandl) und Lukas Resetarits ("einer der ältesten Freunde der Bühne").

Außerdem am Frühjahrsprogramm: viermal Kinderprogramm, von den "Glühwürmchen" bis zu den "Söhnen des Südens", immer am letzten Sonntag (und Montag) im Monat und dazu noch ab 10. Februar wieder Benny Barfuß' Akrobatik-Clown-Geschichten-Impro-Werkstatt für Kleine und Große. "Kultur", so Bühne im Hof-Produktionsleiter Dieter Regenfelder, "ist wie Vitamine, die braucht man einfach." Und wenn sie doch nicht spielen darf, die Bühne? "Dann gründen wir eine Kleinkunstkirche", lacht Bühne im Hof-Leiterin Daniela Wandl.

