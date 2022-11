Bühne im Hof: Das Beste zum Schluss

Werbung

Am Schluss? Gibt's ein Fest. Und davor? Gibt's "g'scheite Programme" und "nette Menschen". Gibt's viel Junge(s) und noch mehr Saugute(s). Gibt's viel Musik und noch mehr Kabarett (oder umgekehrt). Gibt's Premieren und andere "Delikatessen". Und gibt's ganz viele, die schon da waren, und noch mehr, die wiederkommen.

Denn: "Auch wenn es 'Das Letzte' heißt, ist es sicher eines der Besten." Sagt Dieter Regenfelder. Und hat heute, Freitag, in St. Pöltens Bühne im Hof gemeinsam mit deren künstlerischer Leiterin das "letzte" Programm präsentiert - bevor Daniela Wandl geht und Alexander Hauer kommt (und damit erstmals "keine Frau" an der Spitze von St. Pöltens erstem Kleinkunst-Haus steht). Davor, also von Jänner bis Juni 2023, geben sich dort aber noch die Besten aus den letzten acht Jahren (und aus Mimi Wunderers 25 Jahren davor) die Klinke in die Hand - und ein paar Neue noch dazu. Gleich sechs "Junge & Saugute" stehen da allein in der gleichnamigen Programmschiene ("die halte ich für die Pflicht eines solchen Hauses") auf Daniela Wandls Abschiedsprogramm, von Jihad Alkhatib bis Toxische Pommes und von Straßenmusik bis Musikkabarett.

"Das Letzte" zum Schluss: Von Kabarett-Veteran Lukas Resetarits hat sich Bühne im Hof-Leiterin Daniela Wandl das Motto für ihr letztes Programm "geborgt". Und die Idee für danach gleich mit: "Über-Leben". Foto: NÖN / Fleck

Dazu kommen noch eine ganze Reihe von nicht mehr ganz so "Jungen", aber noch immer "Sauguten": BlöZinger und Omar Sarsam, Marina & the Kats und Louie's Cage Percussion. Aber auch die Tiger Lillies und 5/8erl in Ehr'n kommen wieder, Hans Theessink und Ernst Molden (und das gleich an einem Abend), Mario Berger und Landstreich (plus). Außerdem auf der langen (Stamm-)Gästeliste für "das Letzte": Viktor Gernot und Ohne Rolf, Mark Benecke und Dirk Stermann, Andreas Vitásek und Thomas Stipsits, Benny Barfuß (der im Februar auch wieder seine wunderbare Akrobatik-Clown-Geschichten-Werkstatt in der Bühne im Hof aufsperrt) und Thomas Maurer. Und: Lukas Resetarits. Und: Alfred Dorfer. Und: Gerhard Polt (der "nach sieben Jahren" mit den Well-Brüdern wiederkommt - "darauf bin ich sehr, sehr stolz", so Wandl).

Und am Schluss? Machte einer "Badeschluss". Nämlich Alfred Dorfer. Der kommt am 13. Mai 2023 wieder. Und schmiss Daniela Wandl und Dieter Regenfelder quasi schon heute hinaus. Aus dem Off. Aus "dieser Anstalt". Nach "einem schönen Badetag"...

Mehr zum "letzten" Programm: www.buehneimhof.at