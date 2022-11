Internationale Barocktage im Stift Melk: Alte Töne, neues Grün

Werbung

Vom Engelland geht es wieder zurück in irdische Gefilde: Die Internationalen Barocktage Stift Melk widmen sich zu Pfingsten 2023 dem Motto „Mensch: Natur: Wohin?“ – eine Frage, die Michael Schade als künstlerischer Leiter der Barocktage sehr einfach zu beantworten weiß: „Nach Melk!“

Gleich zu Beginn steht der „Tag des Gerichts“, ein Oratorium von Georg Philipp Telemann in der Stiftskirche als Prozess-Spektakel um die Zukunft der Menschheit, und das in opulenter Besetzung mit dem Concentus Musicus unter der Leitung von Ivor Bolton, mit den Wiener Sängerknaben und dem Chorus sine nomine sowie einem renommierten Solistenquartett, dem auch Schade angehört.

Doch keine Sorge, allzu apokalyptisch wird es nicht in Melk, da sei barocke Lebensfreude vor. Und so gibt es auch ein Picknick-Konzert im Stiftspark, spanische Romanzen und Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, ein Wiederhören mit dem mitreißenden Ensemble „L‘Arpeggiata“ mit Christina Pluhar und der schwedischen Mezzosopranistin Malena Ernman, weiters mit dem L‘Orfeo Barockorchester unter Michi Gaigg.

Ein Wiedersehen gibt es auch mit den Preisträgerinnen des vorjährigen Johann Heinrich Schmelzer-Wettbewerbs. Viele junge Musikerinnen und Musiker bilden beim Schlusskonzert die neugegründete Accademia Melicensis, ein von Stefan Gottfried und dem Concentus Musicus betreutes Orchesterprojekt.

Die Jüngsten werden nicht vergessen: Auf Kinder ab fünf Jahren wartet im Barockkeller ein Mitmachkonzert im Zeichen von „Sonne, Sturm und Geigenhagel“. Und wer sich am Pfingstmontag kulinarisch stärken will, kann zur Frühstückmatinee mit Michael Schade, der bei seinen jüngsten Barocktagen auch zweimal als Tenor zu hören sein wird (am 26. und 28. Mai), in den Dietmayrsaal kommen.

Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 18. November, Tickets und Informationen sind unter www.barocktage.at zu finden.