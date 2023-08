Serenadenkonzerte: Heitere Töne an heimatlichen Orten

Christa Ludwig sang schon hier, Brigitte Fassbaender auch. Und Kurt Equiluz und Walter Berry auch. Wobei: Hier, das ist nicht nur dort, wo schon seit über 60 Jahren Kammersängerinnen und Opernstars zu Gast sind. Hier, das ist vor allem da, wo schon seit fast 300 Jahren die Töne geschrieben wurden, die heute auf den (Noten-)Pulten liegen. Also: am Ursprung.

Der Ursprung, genauer: die „Musik am Ursprung“, ist für die in vielerlei Hinsicht traditionsreiche – und seit 2011 von Michael Linsbauer geleitete – Konzertreihe nicht nur Motto, sondern auch Programm. Und hat in den letzten Jahren auch immer wieder neue „Ursprünge“ wiederentdeckt. Wie das Krenek-Forum am Kremser Minoritenplatz, das man 2021 das erste Mal bespielt hat. Oder das Schlosstheater vor dem Laxenburger Schlosspark, das man, nach seinem Umbau, 2023 wieder bespielt.

Wird diesen Sonntag erstmals im Rahmen der Serenadenkonzerte des Landes NÖ "bespielt": Elisabeth Gürtlers Schloss Aumühle in der Atzenbrugger Schubertstraße. Foto: Richard Marschik

Musik gibt's im mittlerweile 63. Jahr der nach der italienischen „Serenade“, also: dem (heiteren) „abendlichen Ständchen“, benannten Konzerte aber auch an ganz neuen Orten. Wie dem „zauberhaften“, so Michael Linsbauer, in Privatbesitz befindlichen Schloss Aumühle, wo Ildiko Raimondi am 3. September anstelle des gerade renovierten Schlosses Atzenbrugg Schubert singt. Oder wie dem Schüttkasten des Gneixendorfer Schlosses Wasserhof, wo Stephanie Houtzeel im Rahmen des Beethoven-Festivals der Kremser Köchelgesellschaft am 17. September (auch) Beethoven singt. Außerdem am Programm: Schönberg in Mödlings Schönberg-Haus (am 24. September), Hugo Wolf in Perchtoldsdorfs Burg (am 1. Oktober), Benedict Randhartinger in Ruprechtshofens Festsaal (am 8. Oktober), Haydn in Rohraus Haydn-Geburtshaus (am 15. Oktober) oder Beethoven in Badens Haus der Kunst (am 22. Oktober).

Auf der illustren Gästeliste: Daniela Fally und Peter Edelmann, Chris Pichler und Michael Dangl, Christina Gansch und Annely Peebo, Clemens Unterreiner und Michael Schade - und dazu noch eine ganze Reihe ganz junger Talente.

www.serenadenkonzerte.at