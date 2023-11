Vielfältiges Frühjahrsprogramm der „Bühne im Hof“

Erst kürzlich hat Alexander Hauer als künstlerischer Leiter die Bühne im Hof von Daniela Wandl übernommen und kündigte schon im Vorhinein ein vielfältiges Programm an, das Altbewährtes mit Neuem verbindet. Worum also geht es ab Jänner kommenden Jahres in der Bühne im Hof? In einer Zeit wie dieser, in der Antisemitismus wieder erstarkt, „behördlich angeordnet wird, nicht zu gendern“ und der Ton allgmein rauer wird, so Hauer „geht es vor allem darum, dass ein Haus einen Standpunkt hat“. Diesen Standpunkt machte die Bühne im Hof beim heutigen Presse-Frühstück deutlich. „Kleinkunst ist per Definition aufmüpfig“, sagte Schreiner und erinnerte an ihre Entstehungsgeschichte als etwas, dass klein genug war, der Zensur zu entgehen. „Wenn Politik sich darin matcht, was normal ist, dann ist es Zeit für Widerspruch“, beendete Schreiner sein Pladoyer für die Kleinkunst.

Ganz im Sinne der Kleinkunst wird es natürlich viel Kabarett geben. Den kabarettistischen Auftakt gibt am 19. Jänner Omar Sarsam, der schon unter Wandl gern gesehener Gast war. Thomas Maurer zeigt kurze Zeit später die komischen Seiten Kafkas und auch Andreas Vitásek ist wieder mit von der Partie. Neu ist, dass Manuel Rubey im Duo auftreten wird: ihm ist es gelungen den aus Film und Fernsehen bekannten Schauspieler Simon Schwarz zu überreden, mit ihm gemeinsam am 8. März im Kabarettstück „Das Restaurant“ ein Edel-Lokal in Flammen aufgehen zu lassen. Außerdem zu Gast sind Christof Spörk, Christian Dolezal, BlöZinger und Maschek. Dass überwiegend österreichische und ausschließlich männliche Kabarettisten geladen sind, fiel dann auch Hauer selbst negativ auf. „Mir ist regelrecht schlecht geworden“, beteuerte er. Er konzentrierte sich in den übrigen Sparten dann vor allem auf Diversität und Vielfalt, die anscheinend auch in einem progressiven Haus wie der Bühne im Hof noch immer keine Selbstverständlichkeit ist.

Gott sei Dank sind im Format „Einfach (Sau)gut“ nun auch Frauen mit dabei. So kommt Sonja Pikart am 29. Februar mit ihrem Programm „Halb Mensch“ in die Bühne im Hof und ist damit Teil der Reihe „Saugut am Donnerstag“. Am 5. April unterhält erst der Shootingstar Maria Muhar auf komisch, aber nachdenkliche Weise mit Themen wie Diskriminierung und Autoritätsproblemen und dann beschäftigt sich das Duo RaDeschnig mit Heldentum.

Etwas, das in der Bühne im Hof etwas aus dem Blick geraten war, sind, so Hauer, Eigenproduktionen. Man wolle, sagte er, in Zukunft auch selber wieder künstlerisch mitwirken und damit vielleicht auch spontan auf Tagesaktuelles reagieren können. Für kommendes Frühjahr gibt es drei Abende, bei denen der neue künstlerische Leiter seine Finger mit im Spiel hatte: Dramaturgisch bei der szenischen Lesung von Erwin Steinhauer und Chris Lohner (7. April), ideengebend bei „Alles schon dagewesen“ (23. Feburar) und bei „Wenn der Himmel grau wird - Weltuntergang“ (15. Mai) traf Hauer selbst die Textauswahl. Alles drei Abende, die unterhalten, aber einen auch über so manches nachdenken lassen. Warum zum Beispiel, fragte Schreiner, würde man sich heute so wenig mit dem österreichischen Bürgerkrieg von 1934 auseinandersetzen? Und mit Blick auf die aktuelle Tagespolitik, verglich er die gesellschaftspolitische Entwicklung mit der Mode: „Wenn einem die Themen ausgehen, muss man scheinbar wiederholen, was die Großeltern schon durchexerziert haben“ - eben „alles schon dagewesen.“

Dass die Bühne im Hof doch ein Haus der Diversität ist, beweist nicht nur das musikalische Programm - beispielsweise stellen „Viennese Ladies - A Female Orchestra“ am 27. Jänner ihr erstes Album vor: geballte Power von 12 Soul und Rhythm & Blues-Musikerinnen. Auch mit #weare bringt Hauer den Zeitgeist nach St. Pölten und feiert mit Künstlerinnen wie Sigrid Horn, Virgina Ernst oder „The Schick Sisters“ den Weltfrauentag. Und am 1. Juni beeindruckt der Rainbow Circus mit akkrobatischen Wundern.

Mit „Luicid Dreams“ - einer Zusammenarbeit mit der FH St. Pölten - zeigt die Bühne im Hof mit Rund sechzig Acts der digitalen Kunst, dass sie sich auch nicht vor Zukunftstechnologie fürchtet. Hier wird Theater mit Medienkunst verbunden und mit oder auch gegen die KI gespielt.

Man kann sich also auf ein vielfältiges Progamm freuen, dass vielleicht nicht revolutionär neu ist, aber doch auf Freches, Aufmüpfiges und Progessives hoffen lässt - ein Programm, dass der zunehmenden Gewaltbereitschaft und Demokratiefeindlichkeit etwas entgegensetzt.

