Guiness gibt's heute keines. Zumindest nicht im Pub. Statt dessen ziehen die Iren an ihrem üblicherweise weltweit gefeierten St. Patrick's Day heuer ins Radiostudio ein. Und bringen statt Bier ihre Fiddles und Pipes, also: ihre Geigen und Flöten, mit.

Wie die klingen, was die können, was Busukis sind, wie Gigs funktionieren und was "Crack" auf Irisch heißt, all das erzählt Konzertveranstalter und Weltenklang-Gründer Dietmar Haslinger heute, Mittwoch, um 17.30 Uhr in Ö1.

Dort gehören die werktäglichen "Spielräume" am irischen Nationalfeiertag der irischen Musik. Und mit der, genauer: mit dem kelitschen Frühling "Celtic Spring" ist Dietmar Haslinger schon seit 21 Jahren auf Tour (heuer nicht im Frühling, sondern erst im Herbst).

Sein traditionelles "Irish Christmas" feiert heuer sogar schon 25. Geburtstag (und macht planmäßig am 6. und 7. Dezember in der St. Pöltner Bühne im Hof und am 14. Dezember im Badener Cinema Paradiso Station). Bei Sendungsgestalterin Mirjam Jessa zu hören: Lieblingsplatten, Insidergeschichten und jede Menge irische Grooves.

Zu hören am 17. März, 17.30 Uhr, in Radio Ö1 und in der Radiothek sieben Tage zum Nachhören.