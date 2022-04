CD-Kritik: OSKA

Werbung

„My World, my Love, Paris“, in Anlehnung an Edith Piaf, ist eine Liebeserklärung an die Musik. Viel Tiefe liegt in den delikaten Songtexten, von „Too Nobody“ über „Mona Lisa, a Girl’s Best Friend“ bis hin zu „Hallucinating“. Schmerz und Trauer, Liebeskummer und Klimawandel, Familie und Beziehungen: OSKAs große Stärke ist das Storytelling.

Mal mit Pop-Beats, mit Streichern, Mundharmonika oder einfach mit Gitarre unterlegt. Dabei strahlt ihre sanfte Stimme immer eine Wärme aus. Dieses Debütalbum hört sich wohl am besten vor dem Karmin oder auch bei einem Lagerfeuer.

Fazit: Vielseitig und tiefschichtig – (nieder-)österreichischer Folk-Pop zum Dahinschmelzen.