Österreichischer Landadel trifft deutsche Industriellentöchter: Regisseurin Nicole Fendesack verlegt die Handlung der diesjährigen Shakespeare-Produktion „Liebes Leid (Ver) Lust“ in die 60er-Jahre.

Vier junge Männer, Max Mayerling, Luki Lockenhaus, Richie Rosenburg und Flotschi Forchtenstein – alle Überbleibsel des alten Landadels – unterschreiben eine Abmachung: drei Jahre studieren, einen Tag pro Woche nichts essen, nur drei Stunden Schlaf pro Nacht und Enthaltsamkeit in Sachen Weiblichkeit.

"Es werden fünf Beethoven-Melodien zu raten sein"

Dass Letzteres schwierig wird, zeigt sich, als die Industriellentochter Kitty Krups mit ihren Freundinnen Frauke, Dörte und Lotte auftaucht.

Erstmals ist Dramaturg Peter Pausz in einer Bühnenrolle zu sehen, Fendesack spielt ebenfalls mit. Wie immer bewegt sich das Regiekonzept nah am Publikum, wieder spielt Musik eine große Rolle - zum einen in Form von Songs und Schlagern der 60er-Jahre, zum anderen in der Form eines Beethoven-Quiz’. „Es werden fünf Beethoven-Melodien zu raten sein, wer alle weiß, bekommt Freikarten für die Produktion 2020“, erzählt Fendesack.