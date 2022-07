Spritzweinmafia: Album vor Festival fertig

Werbung

Grunge, Rap und Nu-Metal sowie jede Menge Veltliner sind das Geheimrezept der Spritzweinmafia. Die drei Musiker Anton Haiderer, Sebastian Strasser und Georg Haas veröffentlichen am Freitag, 15. Juli, ihr Debütalbum „Unter Druck“, das sie zwei Wochen später am Musik.STP-Festival live präsentieren werden.

„Bisher haben wir noch viel experimentiert, nun aber unsere Richtung gefunden. Die neuen Songs sind alle selbst geschrieben und vom Studio House of Riddim produziert“, sagt Sänger Sebastian Strasser. Seine ersten Songs der EP „Eldorado“ brachte das Trio bereits ins Radio und zum ersten Live-Auftritt, der auch den Albumtitel „Unter Druck“ erklärt. „Im April 2021 bekamen wir die Chance, 45 Minuten in der Wiener Kult-Disco U4 zu spielen. Unsere bisherigen vier Lieder reichten da aber nicht aus, also mussten wir unter Druck neue Songs schreiben“, erklärt Sebastian Strasser.

Das U4 sei zum Brechen voll und die Zuhörer rasch begeistert und tanzwütig gewesen. „Ein Fan kam wegen des Gigs sogar von Bayern nach Wien, um uns live zu hören. Für solche Erlebnisse verbringt man gerne Tage im Aufnahmestudio, das macht richtig süchtig“, schwärmt Georg Haas.

Die nächste Gelegenheit, ihr Können live auf großer Bühne zu zeigen, haben die drei Newcomer am Freitag, 29. Juli, beim Musik.STP-Festival am Ratzersdorfer See, wo sie auch ihr Album erstmals präsentieren. Nachdem das Festival im Vorjahr restlos ausverkauft war, stehen die Chancen gut, dass das Trio bei seinem zweiten Konzert vor knapp 1.000 Zusehern spielen kann.

„Das macht schon nervös, aber wir sind bis in die Haarspitzen motiviert und haben einiges geplant“, versichern die drei Musiker.