Wettbewerb: Kultur vor der Haustür einfangen

Ob Musikschule, Chor, Trachtengruppe, Konzerte, Theaterstücke oder regionale Ausstellungen - Welche Gefühle verbinden Sie mit regionaler Kultur? Diese Frage soll im Rahmen des Wettbewerbs „Regionalkultur ist Vielfalt“ auf kreative Weise beantwortet werden. Die Kultur.Region.Niederösterreich hat einen Aufruf gestartet: Menschen mit Bezug zu Niederösterreich werden dazu eingeladen mit Fotos, Texten oder Videos zu zeigen, wie die Kultur vor der eigenen Haustür die Region belebt und welche Vielfalt in ihr steckt. Empfindungen sie auslösen kann. Dafür kann man ein Medium wählen, dass die eigenen Gefühle am besten ausdrückt: Das kann ein kurzer Text, ein Gedicht, oder ein Foto sein, mit dem eine Geschichte erzählt wird.

„Regionalkultur ist so vieles und deckt eine Bandbreite ab, die jede Niederösterreicherin und jeden Niederösterreicher in irgendeiner Weise betrifft. Ob man mit der Musikschule verbunden ist, regionale Museen besucht, Künstlerin oder Künstler ist, musiziert und über die Region schreibt, sich in den Gemeinden weiterbildet oder in einer Trachtengruppe oder einem Chor mitwirkt“, betont Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber. Sinn hinter dem Bewerb sei es, die regionale Kulturarbeit zu stärken sowie das kulturelle Ehrenamt zu betonen. Man wolle zeigen, was das Bundesland beseelt.

Einsendungen können bis 30. September an regionalkultur@kulturregionnoe.at geschickt werden.