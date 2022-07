Reichenau: Ein besonderes Paar und besondere Gäste

Werbung

Die Frauen? Sind in Hollywood im Jahre Schnee, nein: 1968, zum Schwärmen - oder zum Schimpfen - da. Jedenfalls nicht für die Hauptrollen. Die gehörten in Gene Sacks Filmhit nach Neil Simons Bühnenstück Walter Matthau und Jack Lemmon. In Reichenau hat Regisseur Peter Dehler mit Dramaturgin Angelika Hager 54 (!) Jahre später den Spieß umgedreht. Und den Frauen das Schlachtfeld zwischen Chaos und Putzhimmel überlassen. Und die stehen ihren männlichen Kino-Vorgängern um nicht viel nach. Grandios: Petra Morzé als Olive, Fanny Stavjanik als Florence oder Mercedes Echerer als Renee. Komisch: Florian Carove und C. C. Weinberger als Jesus und Manolo (also zwei Spanier anstelle der beiden Engländerinnen im Film).

Mindestens ebenso prominent war am Freitagvormittag das (Hauptproben-)Publikum im Großen Theatersaal: Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger, Burgtheater- und Reichenau-Star Martin Schwab, Jung-Star und Intendantinnen-Tochter Paula Nocker, Intendantin Maria Happel - und Festspiel-Gründer Peter Loidolt.

Premiere feiert "Ein ungleiches Paar" heute, Samstag, um 15.30 Uhr, gespielt wird bis 6. August. www.theaterreichenau.at

Die Kritik zum Stück findet ihr ab Mittwoch auf NÖN.at/kultur - und auf den überregionalen Kulturseiten eurer nächsten NÖN!