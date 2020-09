Echensperger Romana, Von der Freiheit den richtigen Wein zu machen

Vorweg: Unbedingte Kaufempfehlung. Wer sich von euch auch nur ein wenig mit dem biodynamischen Weinmachen auseinandersetzt und mehr davon erfahren will, muss das Buch einfach haben. Und lesen, bitte. Konzentriert.

Dass Romana Echensperger als Master of Wine und ehemalige Chef Sommelière in Top-Restaurants die fachlichen Qualifikationen mitbringt ist ohnehin klar. Aber dass man das für viele doch oft recht spröde Thema so packend, locker und informativ an die Leser bringt ist schon eine tolle Leistung. Hut ab.

Kernstück – neben den Informationen rund um die Techniken und Grundlagen der Biodynamie usw. – sind die 12 Winzerportraits. Sehr sehr lesenswert und lehrreich. Geben diese immerhin gute Einblicke in die Denkweisen, Entwicklungen und Herangehensweisen der Winzerinnen und Winzer wieder. Weinkünstler, alle miteinander. Und verkostenswert. Eh klar.

Konstantin Volkmar „Wenn wir Wein immer weiter industrialisieren, werden wir dort enden, wo der industrielle Ackerbau heute ist“, so Franz Weninger. Foto: Konstantin Volkmar

Die 12 WinzerInnen:

Franz Weninger, Österreich

Alois und Clemens Lageder, Italien

Familie John, Deutschland

Peter Bernhard Kühn, Deutschland

Bernhard Ott, Österreich

Olivier Humbrecht, Frankreich

Fred Loimer, Österreich

Marie und Matthieu Boesch, Frankreich

Rita und Clemens Busch, Deutschland

Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Deutschland

Familie Saahs, Österreich

Michael Graf Goess-Enzenberg, Italien

Die Autorin:

Romana Echensperger arbeitete als Chef-Sommelière in Spitzenrestaurants wie beispielsweise dem Vendôme bei Köln und ist heute unter anderem als Weinjournalistin für deutsche und internationale Magazine unterwegs. Bei den Tageszeitungen des DuMont Verlages hat sie ihre eigene Weinkolumne. Seit 2015 ist sie „Master of Wine“ und hat damit die schwierigste Weinprüfung der Welt bestanden.