Leipzigs Buchpreis gab es vergangene Woche nur im Radio. Und Österreichs Romy? Die will – ob in der Hofburg oder nur virtuell – am 18. April feiern. Und zwar ihren 30. Geburtstag.

Zwei Tage vorher wird auch schon gefeiert. Und zwar die Akademie-Preisträger, die die gut 400 bisherigen Romy-Gewinnerinnen und Gewinner küren. In zwei Bereichen, nämlich Kino (das ist seit zehn Jahren dabei) und Fernsehen (das wurde schon von Anfang an ausgezeichnet). Und in 15 Kategorien.

Unter denen finden sich viele grenzüberschreitende, deutsch-österreichische Produktionen von „Im Schatten der Angst“ bis zu „Ich war noch niemals in New York“. Unter denen finden sich aber auch einige Niederösterreich-Bezüge. Etwa bei Sabine Derflingers „Die Dohnal“ , die in der Kategorie „Beste Kino-Doku“ nominiert ist und deren Regisseurin vor ziemlich genau zwei Jahren die Filmkamera für eine Bühneninszenierung kurz verlassen hat: für Nestroys „Zerrissenen“, mit Gerald Votava in der Hauptrolle in St. Pöltens Landestheater.

Oder bei Uli Brée und Rupert Henning, die für ihre Heller-Biografie „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“ für das „Beste Buch Kinofilm“ nominiert sind. Oder bei Folge 8 der Krimireihe „Spuren des Bösen“ , von Purkersdorfs Star-Regisseur Andreas Prochaska. Und in der Kategorie „Bester Nachwuchs“ ist die österreichisch-syrische Schauspielerin Noelia Chirazi nominiert, und zwar für „Wiener Blut“ von Österreichs mehrfacher Filmpreisträgerin und Wahl-Seibersdorferin Barbara Eder.

Gewählt werden sollen die Akademiepreise der Kurier-Romy 2020 bis 30. März – unter anderem auch von Regisseur Wolfgang Murnberger (der hat schon fünf Romys) und TV- und Bühnen-Star Ursula Strauss (die hat schon vier).