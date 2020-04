Ein "unbeschwertes Theatererlebnis" sollen bei Nina Blum alle haben - alle, die zur Sommernachtskomödie ins Theaterzelt auf die Rosenburg und alle, die zum Märchensommer ins Poysbrunner Schloss kommen. Aber: Heuer ist das "unter den angeordneten Maßnahmen leider nicht möglich und für uns auch nicht durchführbar", so die Schauspielerin und Intendantin.

Also hat Nina Blum heute, Donnerstag, sowohl ihren "Käfig voller Narren", der am 25. Juni Premiere gefeiert hätte, als auch ihr "Schneewittchen - neu verzwergt", das am 9. Juli gestartet wäre, verschoben. "Wir bedauern diese Verschiebung sehr, freuen uns aber umso mehr auf nächsten Sommer!" Dann, also 2021, will man den "Käfig voller Narren" am 24. Juni öffnen und "Schneewittchen" ab 8. Juli zu den Zwergen schicken.

Mehr unter www.sommernachtskomoedie.at und www.maerchensommer.at