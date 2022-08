Kuchl wird zur Bühne

Werbung

Am Sonntag, 14. August, findet in der Schwarzen Kuchl beim Rothschildschloss die erste Veranstaltung des neu gegründeten Kulturvereins rhabarber statt. Ab 13 Uhr gibt es Musik von Platte, Kassette und Festplatte sowie kühle Getränke, Kaffee, Kuchen und vegane Snacks. Auch eine Auswahl an Craft-Bieren von kleinen Brauereien aus Wien und Waidhofen gibt es zu verkosten. Für 15 Uhr ist dann das erste von zwei Sets der Formation Sky Burrow Tales geplant. Das Duo verbindet Folk/Rock-Songwriting mit einem ausgeprägten Hang zu Improvisation und Experiment. Ab 17 Uhr geben Serge Öhn, eine Wiener Band mit Ybbstaler Wurzeln, ihre Songs zum Besten. Um 19 Uhr folgt dann das zweite Set von Sky Burrow Tales.