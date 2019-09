Eine Carmen, ein Romeo und ein Feuervogel flogen, nein: tanzten schon in der letzten Saison. Und in der nächsten? Flattert ein Schwan. Und trippelt eine Cinderella. Die eröffnet diesen Samstag und Sonntag die Herbst- und Wintersaison im St. Pöltner Festspielhaus. Und zwar mit Prinzessin Carolines Les Ballets de Monte-Carlo. Und: mit Niederösterreichs Tonkünstlerorchester.

Das spielt schon traditionell die Eröffnungspremiere in einem seiner drei Residenzhäuser. Und macht dafür, gemeinsam mit den Monegassen, das Festspielhaus zum „Produktionshaus“, wie es Festspielhaus-Leiterin Brigitte Fürle nennt. Denn: Geprobt wird vor Ort, also in St. Pölten, und das schon seit gut einer Woche. „Festivals“, so Brigitte Fürle, „haben das nicht. Repertoirehäuser haben das auch nicht.“

Österreich Premiere mit Tschaikowskys "Schwanensee"

Das Festspielhaus hat das schon. Nicht nur zum Saisonstart. Sondern auch im Frühling. Da steht das nächste Märchen am Festspielhaus-Programm. Mit dem nächsten Weltklasse-Ballett: Martin Schläpfers Ballett am Rhein.

Das kommt schon zum vierten Mal an die Traisen. Und tanzt diesmal eine Österreich-Premiere: Tschaikowskys „Schwanensee“. An den Orchesterpulten: die Tonkünstler. Am Dirigentenpult: nicht Tonkünstler-Chef Yutaka Sado, der die „Cinderella“ dirigiert, sondern der Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am Rhein.

Zu erleben ist die Legende vom bösen Fluch und schönen Schwan am 21. & 22. März 2020 . Das Märchen vom armen Mädchen und reichen Prinzen gibt’s dagegen schon am 5. & 6. Oktober – ganz schlicht, nur mit Goldstaub.

