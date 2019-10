Natürlich gibt’s auch Suppé und Benatzky, Webber und Rodgers, Leo Fall und Oscar Straus. Aber zum Auftakt fürs 110. Jubiläumsjahr, da gibt’s diesen Samstag Mozart. Und zwar einen, der vor 63 Jahren das letzte Mal am Badener Theaterplatz gespielt wurde: „Die Entführung aus dem Serail“.

„Das ist ja eigentlich eine Operette“, stellt Michael Lakner fest. Und die passe auch perfekt zum Motto für die heurige Saison: „Religion und Glaube“. „Ich“, meint der künstlerische Leiter von Badens Stadttheater und Badens Sommerarena, „such’ ja nie übliche Themen.“

„Bei mir gibt’s keine Mogelpackung!“ Michael Lakner, Jurist, Pianist und künstlerischer Leiter in Baden

Leichte Themen sucht er auch nicht. Schließlich solle Theater auch „bewegen“, etwas „zum Mitnehmen“ bieten. Dazu hat Lakner „den ganzen Text“ von Mozarts „Türkenoper“ umgeschrieben. Lässt Konstanze, Belmonte, Blondchen („die heißt bei mir Blondie“) und Bassa Selim („ich seh das aus seiner Sicht“) in der „heutigen Sprache“ sprechen. Und will, „dass man lernt, dass es nur mit Toleranz geht“. Regie führt er auch, der künstlerische Leiter („ich finde, das gehört zur Corporate Identity eines Hauses“). Am Saisonstart – und am Saisonschluss. Da steht ab 31. Juli 2020 Franz Lehárs vor genau 100 Jahren entstandene „Blaue Mazur“ am Sommerarena-Programm. Weil, so Lakner, „ich auch dem Judentum Referenz erweisen wollte“.

Dazwischen feiert man zwei Badener Erstaufführungen („Drei Walzer“ und „Sunset Boulevard“) und ein Regie-Debüt (von Ruth Brauer-Kvam), gratuliert Heinz Zednik zum 80er („den feiert er hier auf der Bühne“), begrüßt erstmals Andreas Steppan und Nadja Maleh und applaudiert Oliver Baier, Sona MacDonald oder Patricia Nessy.

Offene Wünsche? „Eine Übertitelungsanlage.“ Und: „Lortzing – da gibt’s einige Schätze, die sich lohnen würden.“

