Stadttheater Mödling: Von guten Menschen und bösen Buben

„Erbaulich“ soll es sein. „Vergnüglich“ soll es sein (wünscht der Direktor seinen Gästen). Und kritisch und politisch und traurig und komisch ist es sowieso, das Theater. Und das schon seit 25 Jahren. So lange macht Bruno schon (großes) Theater in Mödlings (gar nicht so kleinem) Stadttheater. Und hat sich für seine diesjährige, 26. Spielzeit auch ebenso viele kritische und politische, traurige und komische, erbauliche und vergnügliche Gäste eingeladen.

Der erste, Beaumarchais' „Figaro“, der bei Mozart Hochzeit feiert und sich bei Ödön von Horváth schon wieder scheiden lässt, kämpft in Mödling ab heute, Dienstag, mit den großen und kleinen Revolten des Lebens (bis 21. Oktober). Die zweiten, Dürrenmatts Alice und Edgar, steigen in „Play Strindberg“ schon drei Wochen später in den Boxring, um um ihre Ehe (oder um ihre Scheidung) zu kämpfen (ab 4. November). Der dritte, Rostands „Cyrano de Bergerac“, kämpft wieder vier Wochen später gegen den Spott und für Liebe und Ehre (ab 2. Dezember), bevor der vierte, C. P. Taylors „Guter Mensch“, mit gutem Gewissen doch schnurstracks in die Nazi-Hölle marschiert – und dabei noch deutschsprachige Erstaufführung in Mödling feiert (ab 10. Februar).

Außerdem 2023/24 auf der Mödlinger Gästeliste: ein Struwwelpeter in einer Junk-Oper, vertont von Londons Kult-Band, den Tiger Lillies, („Shockheaded Peter“, ab 9. März), ein „fettes Schwein“ in Neil Labutes gleichnamiger Gesellschaftsgroteske (ab 6. April), die in Mödling Österreich-Premiere feiert. Österreich-Premiere feiert auch Nachrichtenmoderator Howard in Lee Halls bitterböser Mediensatire „Network“ (ab 4. Mai).

Und der Theaterdirektor? Der feiert kurz vor Saisonschluss auch noch Uraufführung, und zwar mit seiner tiefschwarzen Komödie „Burke & Hare“ rund um zwei findige Leichenfledderer im Schottland des 19. Jahrhunderts (ab 4. Juni 2024). Denn, so Bruno Max: „Jetzt geht's erst richtig los!“ www.stadttheatermoedling.at