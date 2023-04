Festspielhaus: Neue Töne, neue Tänze

Werbung

Draußen, am Cover, ist Frühling. Drinnen, im Programmheft, ist zwar schon Herbst. Aber einer voller Kontraste. Und: einer voller „neuer Perspektiven“. Denn: „Wir haben noch die Umarmung aus der letzten Saison mitgenommen. Aber wir suchen nach einer neuen Perspektive.“ Fasst Bettina Masuch zusammen. Und hat sich für die nächste (ihre zweite) Saison in St. Pöltens Festspielhaus viel vorgenommen.

Junge Musik, zum Beispiel. Die kommt in einer neuen Kammermusik-Reihe. Heißt „Kosmos.Piano“. Und stellt das Klavier in den Mittelpunkt. An den Tasten: „lauter junge Künstler(innen), das war uns besonders wichtig“. Es sei, so Masuch, die am 1. September 2022 Brigitte Fürle als künstlerische Leiterin nachgefolgt war, „unsere Aufgabe, für Nachwuchs zu sorgen“.

Der kommt man 2023/24 aber nicht nur auf der Bühne nach. Sondern auch in Niederösterreichs Musik- und Kunstschulen (und allen voran in St. Pöltens Musikschule). Mit diesen hebt man in St. Pöltens Festspielhaus im August, noch vor dem Saisonstart am 23. September, eine eigene Jugendtanzcompagnie aus der Taufe. Die soll aus 20 jungen Tänzer(inne)n zwischen 12 und 21 bestehen. Wöchentlich in den Musikschulen, monatlich im Festspielhaus trainieren. Und dort auch auftreten. Aber: „Für uns ist das ein pädagogisches Projekt“, stellt Masuch klar, und „keine Ballettkompanie“ (wie Michael Birkmeyers 2002 gegründete und 2005 wieder aufgelöste abc dance company am selben Haus).

Getanzt wird in St. Pöltens Festspielhaus aber auch international. Israels Batsheva Dance Company kommt 2023/24 wieder, Deutschlands Ballett am Rhein und Österreichs Sasha Waltz (beide gemeinsam mit Niederösterreichs Tonkünstler-Orchester und alle mit Österreich-Premieren). Die Tonkünstler spielen wieder 12 Abo-Konzerte („Musik“, so Bettina Masuch, „ist für uns genauso wichtig wie Tanz“), Brasiliens Gilberto Gil gibt sich auf seiner Abschiedstournee die Ehre („das ist für uns ein großes Geschenk“). Und St. Pöltens neues Gegenwartskulturfestival Tangente feiert im Festspielhaus Eröffnung (am 30. April 2024 und unter der Regie von Wiens neuem Festwochen-Intendant Milo Rau). Eröffnung feiert auch St. Pöltens neu gestalteter Domplatz, und zwar am 8. September 2023, mit NÖs Tonkünstler-Orchester und illustren Gästen von Ina Regen („die kommt auch ins Festspielhaus“) bis Nikolaus Habjan. Und Kooperationen gibt’s noch mit der Kremser Kunsthalle, Europas Opernhäusern (für zwei Tage Musiktheater für Kinder) und Wiens Tanz-Institutionen (für die neue Choreographic Platform Austria).

Aber erst kommt am 29. April noch Tori Amos ins Festspielhaus. Und am 16. Juni feiert man Saisonschluss – mit Extremsportlern auf der Bühne und einem Fest „im Garten“. www.festspielhaus.at