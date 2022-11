Grafenegg 2023: Rudolf Buchbinders „Crème de la Crème“

Werbung

Mit einem zumindest visuellen Marken-Relaunch geht Grafenegg in die Sommersaison 2023. Das Programm ist am Mittwochvormittag vom künstlerischen Leiter Rudolf Buchbinder bei einer Pressekonferenz in der Wiener Albertina vorgestellt worden. Buchbinder versprach: "Es wird wieder die Crème de la Crème der Musikwelt in Grafenegg zu Gast sein."

Die Sommerklänge (vormals Sommerkonzerte) werden mit der traditionellen Sommernachtsgala am 22. und 23. Juni im Wolkenturm eröffnet. Chefdirigent Yutaka Sado leitet das Tonkünstler-Orchester NÖ, das 2023 seine 50-jährige Präsenz in Grafenegg begeht. Als Solisten angekündigt werden Asmik Grigorian, René Pape und Gautier Capucon, ORF 2 überträgt wieder zeitversetzt am 23. Juni. Bis 5. August treten dann u.a. noch das Swing Dance Orchestra, das Grafenegg Academy Orchestra, das European Union Youth Orchestra, Daniela Fally und Julia Fischer auf.

Am 11. August eröffnet das Tonkünstler-Orchester NÖ das Festival mit Mendelssohn-Bartholdys Schauspielmusik zu Shakespeares "Ein Sommernachtstraum". Nikola Hillebrand und Patricia Nolz wirken solistisch mit, Cornelius Obonya fungiert als Sprecher. Bis 3. September gastieren u.a. das Kyiv Symphony Orchestra (das aufgrund des Kriegsgeschehens seinen Sitz derzeit nach Deutschland verlegt hat), Orchester und Chor des Teatro alla Scala, das Philharmonia Orchestra London, Il Giardino Armonico, das Israel Philharmonic Orchestra, das Concertgebouworkest und die Wiener Philharmoniker, weiters Pierre-Laurent Aimard, Anna Prohaska, Christian Tetzlaff und Daniil Trofonov.

Composer in Residence 2023 ist der französische Komponist Philippe Manoury, der auch den Composer-Conductor-Workshop "Ink Still Wet" leiten wird (Abschlusskonzert bei freiem Eintritt am 26. August) und u.a. mit der Uraufführung einer Fanfare als Auftragswerk des Festivals und der österreichischen Erstaufführung der "Anticipations" vertreten ist. Manoury (geboren 1952) verwendet in seinen Werken oft Live-Elektronik und greift gesellschaftliche und politische Themen auf.

Die Grafenegg Academy residiert wieder knapp zwei Wochen lang in Grafenegg unter der Leitung des Kuratorenteams Hakan Hardenberger, Colin Currie und Alina Ibragimova. Bei Proben, Workshops und Music Labs können die internationalen Teilnehmenden Ideen austauschen und Inspirationen finden. Beim Abschlusskonzert am 16. Juli gelangen Werke von HK Gruber, Haydn, Ligeti und Bartok zur Aufführung.

Festivalprogramm

Insgesamt umfasst das Programm in Grafenegg 15 Abendkonzerte, vier Matineen, sieben Preludes, 14 Einführungen und vier Termine mit "Musik im Park". Zu allen Konzerten werden Bustransfers aus Wien angeboten. Allgemeiner Verkaufsstart ist am 23. November, die Karten kosten zwischen 10 und 164 Euro.

Das Budget 2023 verfügt laut Geschäftsführer Philipp Stein über 10,9 Millionen Euro Jahresetat, damit werden auch sämtliche Kosten wie Instandhaltung, Parkpflege, Personal, Marketing und Veranstaltungen wie der Schlossklänge-Zyklus und der Grafenegger Advent bestritten. 5,3 Millionen Euro bringt die Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft auf, insbesondere durch Kartenverkäufe, Sponsoring und Vermietungen. 5,2 Millionen Euro subventioniert das Land NÖ, Bund und Gemeinden tragen 420.000 Euro bei. Die Kulturbetriebsgesellschaft ist eine Public-Private Partnership der NÖ Kulturwirtschaft mit der Familie Metternich-Sandor, der NÖ Hypo Beteiligungsholding GmbH sowie den Marktgemeinden Grafenegg und Grafenwörth.

Grafenegg 2023, 22. Juni bis 3. September 2023, Information und Tickets: Tel. 02735/5500, www.grafenegg.com