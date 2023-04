Herr Haydn und andere Entdeckungen

Werbung

Am Anfang war ein Paukenschlag. Mit dem hat Joseph Haydn vor 232 Jahren mitten in seiner 94. Sinfonie (der „mit dem Paukenschlag“) alle überrascht. Und mit dem hat Michael Linsbauer vor gerade einmal sechs Jahren gleich eine ganze Region eröffnet.

Die heißt wie ihr berühmtester Sohn, oder besser: ihre berühmtesten Söhne: Haydn. Und die bringt heuer schon zum sechsten Mal Säle und Thermen, Schlösser und Kirchen, Fabriken und Heurigen zum Klingen. Nicht mit einem Paukenschlag am Anfang (ganz am Anfang, nämlich am Jahresanfang, war heuer schon ein Star in der Region: Opernstar und Gars’ künftiger Opernintendant Clemens Unterreiner), sondern mit einem Mythos am Programm.

„Den Mythos“, erklärt Michael Linsbauer, der Niederösterreichs Haydnregion mitinitiiert hat und seit ihrer Taufe auch künstlerisch leitet, „macht für mich aus, dass Haydn so zeitlos ist.“ Und, so Linsbauer weiter, „dass er sich so toll in verschiedenste zeitgenössische Musik übersetzen und mit ihr kombinieren lässt“. Das gilt für die Volksmusik und für den Jazz, für die Weltmusik und für die Hofmusik. Und das gilt auch für ganz neue, ganz aktuelle Töne. Gleich zwei Uraufführungen stehen da heuer am Saisonprogramm, eine für Streicher von Wolfgang Danzmayr (zu hören am 15. September), eine für Klaviertrio von Matthias G. Kendlinger (zu hören am 10. Dezember).

Davor gibt’s aber in jedem der 21 Konzerte, drei (Rohrauer) Gespräche (bei denen heuer Michael Landau, Barbara van Melle und Vea Kaiser zu Gast sind) und einem (Eröffnungs-) Vortrag zwischen März und Dezember Haydn. Joseph und, auch, Michael, dazu Bach und Beethoven, Mozart und Schubert, Dvorak und, erstmals, Bruckner („man muss dem Publikum auch was zumuten können“).

Die Eröffnung am 26. März werde, so Linsbauer, „so, wie’s Haydn gedacht hat“, mit Hammerflügel in Haydns Rohrauer Geburtshaus, mit Dudelsack (und Multi-Musiker Albin Paulus) und mit Musik von London bis in die Highlands. Knapp drei Monate später (am 11. Juni) werde es „so, wie’s Haydn nicht gedacht hat“, mit Mundart und Mundharmonika – und mit Cornelius Obonya, der nicht liest, sondern singt. Außerdem auf der Gästeliste: ein Superstar unter den Countertenören (Valer Sabadus, der mit Heinz Ferleschs Mostviertler Originalklangensemble Barucco am 6. Mai in Petronell konzertiert), Gottfried Zawichowskis Tullner A-cappella-Chor (am 18. Mai in Hainburg), die Geiger Christian Altenburger und Benjamin Schmid, Mezzosopranistin Annely Peebo. Und: Kammersängerin Angelika Kichschlager.

Letztere steht zwar nicht auf der Konzertbühne der Haydnregion, sitzt aber schon zum fünften Mal in der Jury des internationalen Haydn-Wettbewerbs für Lied und Arie. Der ist Michael Linsbauer „ein besonderes Anliegen“, denn: „Da gibt’s noch so viele unentdeckte Juwelen!“

Juwelen gebe es, so Linsbauer, auch unter den Spielorten der (Haydn-)Region. Wie die Carnuntiner Therme, die man 2022 das erste Mal bespielt hat, das „verwunschene“ Schloss Wolfsthal, das private Schloss Ebergassing, wo Pianist Roland Batik wohnt, das „Rokoko-Juwel“ Schloss Mannersdorf oder die Pfarrkirche Hainburg, wo man heuer zum ersten Mal konzertiert und wo Joseph und Michael Haydn schon als Schulkinder musiziert haben.

Und Zusatztermine gibt's - aufgrund der großen Nachfrage - auch schon: für 11. Juni, für 27. August und für 26. November (mit jeweils zwei Konzerten pro Abend bzw. Nachmittag).

www.haydnregion-noe.at