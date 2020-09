"Man gewöhnt sich d'ran. Aber es ist ein Mehraufwand, der dem Theaterbetrieb schon zusetzt." Gibt Bruno Max zu. Und will bei seiner diesjährigen Saison-Pressekonferenz heute, Freitag, im Mödlinger Stadttheater trotzdem nicht "den ganzen Tag" über Sicherheitsmaßnahmen reden. Sondern lieber über seinen neuen Spielplan.

Der ist "sehr bunt". Der "ruft aber auch nicht Corona". Statt dessen stehen da zwischen Oktober und Juni (die erste Premiere feiert man am 10. Oktober, die letzte am 12. Juni) Kleist und Pinter am Stadttheater-Programm (beide noch in der letzten, abgebrochenen Spielzeit geprobt), der zweite Nestroy ("Umsonst" ab 5. Dezember), die nächste Erstaufführung (Naomi Wallaces "Nur eine Laus" ab 16. Jänner 2021), eine Beziehungs-Studie, ein Krimi-Klassiker, ein Schul-Drama, eine "Familien-Aufstellung" und sogar eine "Hochzeit" (nämlich die von Elias Canetti ab 12. Juni).

Davor baut man kommende Woche noch den gesamten Zuschauerraum um (von "240 auf 160 Personen"), mit doppeltem Abstand zwischen den Reihen und Plexiglas-Scheiben auf den freigelassenen Sitzen, empfiehlt Maskenpflicht bis zu den Plätzen, hat schon das Ensemble für das erste Stück wieder getestet und hofft auf wieder mehr mögliche Zuschauer "nächstes Jahr". "Uns ist wichtig, Vertrauen aufzubauen", so Stadttheater-Intendant Bruno Max, "und Normalität zu bieten".. Denn: "Das Bedürfnis ist da!"

