Musik aktuell: Trommeln, Takt und neue Töne

Trommeln gibt’s auch. Kleine, und große, Bongos und Kongas, Pauken und Snares. Aber: „Percussion – das sind alle Schlaginstrumente der Welt“. Erklärt Ingrid Oberkanins. Und in der Welt „gibt’s Tausende, von denen wir gar nichts wissen“.

Einige davon hat eine von Österreichs arriviertesten Percussionistinnen heuer in Niederösterreich versammelt. Und auch gleich in ein Konzertprogramm gepackt. Das gehört zu NÖs mittlerweile schon recht erwachsener Initiative für Neue Musik, kurz: Musik aktuell. Und die hat schon im Februar ihre 27. Saison in Mistelbach eröffnet: mit vier Musiker(inne)n und drei Trommeln (nämlich: Marina & the Kats).

Bis zum Saisonschluss am 9. Dezember in Zwettl, mit vier Cellistinnen (vom Ensemble eXtracello) und einer Schlagzeugerin (Madame Baheux-Percussionistin Maria Petrova), kommt da aber noch viel mehr. Bekanntes (von den Herren von Louis Cage Percussion, die sich gleich mit zwei Programmen die Ehre geben) und ganz Junges (von den Komödiant(inn)en von Phildrumonic), Klassisches (mit den beiden Marimbas des Lucid Duo) und Wildes (mit Harry Pepl & The Single Swinger Band), Weltmusikalisches (mit Mamadou Diabate) und Jazziges (mit Alpha Trianguli), Außergewöhnliches (mit Maultrommler Albin Paulus) und Ungewöhnliches (mit Teigschüssel-, Tellerrand-, und Muffinformen-Drummer Raphael Schuster – einer der „Favoriten“ von Ingrid Oberkanins, „der spielt solistisch mit allerlei Ramsch“).

Dazu steht außerdem Indisches und Sizilianisches, Orientalisches und Brasilianisches, Steirisches und Tänzerisches am Programm. „Die Palette“, schwärmt Ingrid Oberkanins, die als diesjährige Artist in Residence die 68 Projekte mit rund 100 Konzerten aus gut 200 Einreichungen ausgesucht hat, „die Palette ist trotz des Themas riesig und die Genres breit gestreut.“

"Musik aktuell ist für uns Musik unserer Zeit": Musikfabrik NÖ-Geschäftsführer und A capella Chor Tulln-Leiter Gottfried Zawichowski. Foto: Rainer Friedl

Begonnen hat dagegen alles ganz klein. Mit „20 Konzerten“ und Christian Muthspiel als erstem Artist in Residence hat Musikfabrik-Geschäftsführer Gottfried Zawichowski 1996 die „Initiative für Neue Musik in Niederösterreich“ aus der Taufe gehoben. Und bis zum Vorjahr exakt 1.845 Konzerte (am häufigsten gespielt: Arnold Schönberg), Workshops, Schulprojekte und mehr an gut 130 Orten (am öftesten bespielt: Krems) in ganz NÖ gefördert.

Denn: Musik aktuell ist, so Zawichowski, „keine Künstlerförderung, sondern eine Veranstalterförderung“. Aber die ist dazu da, „damit die Künstler nicht um ein Butterbrot spielen müssen“. Soll heißen: Man schreibt ein Jahresmotto aus, lädt einen Artist in Residence ein, plant ein Programm – und bietet das „rund 400 Veranstaltern“ im Land, die aus dem Musik aktuell-Budget (mit 210.000 Euro Förderung vom Land und 50.000 vom Bund) auch unterstützt werden, an.

Jazz und mehr: Mit Ilse Riedler (Saxofon) und Lorenz Raab (Trompete) konzertiert Ingrid Oberkanins (Percussion, Marimba, Hang) am 14. April im Kremser Salzstadl. Foto: Franziska Raab

Bei drei davon, dem Kremser Salzstadl, dem Kulturverein Eichgraben und der Melker Tischlerei, steht die Artist in Residence 2023 heuer selbst auf der Bühne – am 14. April, am 20. Mai und am 16. November, und das gleich mit zwei neuen (Band-)Projekten. Die gebürtige Mühlviertlerin, die erst mit 13 mit dem Schlagzeug begonnen hat und „immer die einzige“ war („in meiner Generation bin ich das Role Model“), hat „Jahre“ gebraucht, bis sie ernst genommen wurde. Inzwischen hat sie einen Lehrauftrag an Wiens Musikuni. Und im Juli schon den nächsten (Bühnen-)Musikauftrag in NÖ: für Haags heurige Sommertheaterpremiere unter der Regie von Ruth Brauer-Kvam. Geprobt wird ab Mai, Premiere ist am 28. Juni. Ingrid Oberkanins: „Da werd’ ich auch selber alles spielen!“

