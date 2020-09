NÖN: Nächsten Samstag kommen Sie – wieder – in die St. Pöltner Bühne im Hof. Und bringen gleich eine Niederösterreich-Premiere mit. Was gibt’s denn da zu hören?

Sandra Kreisler: Vorwiegend unbekannte Lieder von Georg Kreisler, die andern hört man ja sowieso allerorten immer wieder. Also: Keine Tanten, keine Tauben, dafür zitiere ich auch aus Briefen und versuche, den Künstler Kreisler fassbarer zu machen.



"Kreisler singt Kreisler“, der Titel Ihres Solos mit Begleitung, klingt ja fast nach einem Filmtitel. Jedenfalls klingt er nach ziemlich viel Familie. Gibt’s da tatsächlich auch Familiäres? Gibt’s da auch (noch) Unbekanntes? Und hört sich „die“ Kreisler anders an als „der“ Kreisler?

Ja, also letzteres muss ja. Ich kann nur dann Lieder singen, wenn ich auch selbst aus ihnen sprechen kann. Und ja, vieles, das es von ihm gar nicht auf Schallplatte gibt, oder nur auf sehr vergessenen Schallplatten ist so gut, dass ich es diesem Vergessen entreißen möchte. Es ist ja eine Hommage an den Künstler, also nicht viel Familie, aber viel Georg Kreisler. Aber: Wo Kreisler drauf steht ist auch Kreisler drin – streichelweich und unpolitisch kann ich nicht sein...

Ihr Vater Georg Kreisler ist in Österreich vor allem als Chansonnier bekannt geworden. Dabei hat er davor schon in Amerika mit Bugsy Siegel Schach gespielt, mit Marcel Prawy Soldaten unterhalten, für Charlie Chaplin Klavier gespielt und in New Yorker Nachtclubs gesungen. Hätte er genauso Entertainer werden können? Broadway-Star? Filmmusik-Komponist? Oder war das Kabarett im besten Sinn ohnehin immer seins?

Er wollte immer ernsthafter Komponist oder noch lieber Dirigent werden. Aber natürlich ist die Kleinkunst, das Chanson, eine viel größere Kunst, weil man sozusagen ein dehydriertes Theaterstücke in einem einzigen Lied auf die Bühne bringt. Das ist sowohl als Autor/Komponist als auch schauspielerisch viel schwieriger und anstrengender, weil man so schnell so Vieles wahrhaftig sein muss.

Er bezeichnete sich selbst nie als Kabarettisten, er hasste das – und er war auch in meinen Augen keiner, auch wenn er gern von Kritikern auf dieses Fach eingeengt wurde. Er war Autor, Komponist und Interpret, Liedermacher im besten Sinne des Wortes, dazu aber – anders als die meisten anderen Liedermacher – mit einer sehr fundierten klassischen Kompositionsausbildung, was Musiker übrigens auch sofort merken. Seine Werke sind Musikalisch ebenso fundiert und gut gebaut wie seine Texte. Das ist heute sehr selten!

So richtig böses, bissiges, aber auch politisches Kabarett gibt’s heute nur mehr ganz selten. Kann das keiner mehr? Traut sich das keiner mehr? Oder will das etwa keiner (mehr) hören?

Naja, das schwärzeste und böseste politische Kabarett findet man in den Politischen Parteien, in den Regierungen und in den Medien. Das kann man oft nicht mehr toppen! Wenn die Zeit so zynisch geworden ist, wie sie jetzt ist, geht das ja auch nicht mehr. Man kann über Dummheiten lachen und böse Witze machen, aber über Zynismus nicht.

Aber noch etwas hat sich geändert. Ich bekomme den Eindruck, dass die meisten Menschen nicht mehr sehr gerne denken, sie halten es wohl für anstrengend. Meinung ersetzt heute Faktenwissen und Überprüfung immer mehr. Das wird dann auch durch die Industrie bedient. Wenn man sich Kabarettsendungen der 50er oder 60er Jahre anschaut, diese Leute konnten noch singen, sie waren rhythmisch in time, sie hatten Bühnenerfahrung, das war rein handwerklich schon viel stabiler als man es heute oft erlebt. Dazu ist aber auch die Gesellschaft unduldsamer geworden, man will knallige Farben und bunte Lichter, aber keine Aussage, der man tatsächlich nach-denken muss.

Auch das Chanson hat heute fast schon etwas Nostalgisches. Macht es das schwieriger? Macht es das leichter? Muss eine Chansonette oder besser: eine Diseuse nicht nur singen, sondern auch spielen können? Und wie geht singen – und spielen – mit Abstand?

Diseuse kommt ja von „dire“, also etwas sagen. Ein Diseur, eine Diseuse muss etwas zu sagen haben, und ein gutes Chanson auch. Daher wurde das Chanson ja auch eher bedeutungslos in den letzten Jahren. Und jetzt glaubt man, Chanson heißt: Einer hält sich am Klavier fest und singt zwar bedeutungsvoll, aber langweiliges Zeugs. Aber ein gutes Chanson ist zeitlos, berührt, erregt, bringt zum Denken, auch mal zum Lachen, jedenfalls zum Mitfühlen und dabei Sich-Selbst-Erkennen.

Der Abstand ist ja auch in größeren Häusern gegeben, den verringert man, indem man die Menschen spüren will und sich selbst quasi verströmt, damit die Menschen auch die eigene Wahrhaftigkeit spüren können. Ich meine das alles sehr ernst, was ich da sage und mache, und ich nehme das Publikum sehr ernst. Ich hoffe, dass man das spürt.

Was braucht die Kulturszene Ihrer Meinung nach derzeit am dringendsten?

Derzeit, mit dieser blöden Pandemie, braucht die Kulturszene Politiker und Beamte, die überhaupt verstehen, wie das so läuft mit Kunst und Kultur. Soweit ich das von Österreich weiß, ist das hier ebenso wenig gegeben wie in Deutschland, wo ich lebe. Es wird meist mit den Maßen gemessen, die man an die übrige Wirtschaft anlegt. Aber so funktioniert Kunst eben nicht.

Deshalb ist es derzeit am Wichtigsten, dass man sehr bewusst daran arbeitet, dass auch die kleinen Bühnen, die Selbstausbeuter, die Einzelkämpfer, Unterstützung bekommen. Denn es sind genau die Unangepassten, die unsere Welt letztlich voranbringen! Und gute Wirtschaft funktioniert auch nur auf einem sicheren kulturellen Boden und nicht andersherum!

Und ich finde es auch eminent wichtig, dass Musik und Kunsterziehung in den Schulen mehr Stellenwert bekommen. Ans Theater, ans Lesen, ans Musizieren muss man herangeführt werden, und nur das schafft dann auch mündige Bürger.

Und was wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Auf der Bühne? Oder ganz woanders?

Ich hoffe, dass man mich noch eine Weile sehen will, und meine Arbeit weiter verfolgt, das würde mich am glücklichsten machen. Ich mache ja nicht nur Erinnerungsprogramme zu Georg Kreisler, ich habe auch eigene Arbeiten (www.wortfront.com), zusammen mit meinem Mann, ich schreibe politische Artikel, da ist auch ein Buch in Arbeit, und so fort...

