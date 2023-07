Schauspiel-Kritik Raimundspiele Gutenstein: „Es muss geschieden sein“

Im Theater: Günter Franzmeier als Hausmeister, Erzähler & Füsilierer und Johanna Mahaffy als Zäzilie, Lottchen & Jugend in Gutenstein. Foto: Joachim Kern

„Es muss geschieden sein“, singt die Jugend. Und fährt am Ende in den Himmel. Und am Anfang? Wartet in Gutenstein schon das erste Erschießungskommando. Auf den nächsten Revoluzzer.

Von Romantik also heuer keine Spur, bei den Raimundspielen. Von Zauberspielkitsch schon gar nicht. Stattdessen steht da, in Peter Turrinis Auftragswerk für Gutensteins Theaterzelt, die Revolution vor der Tür und Metternich vor dem Rückzug, schießen die Haubitzen, spießen die Bajonette, knabbern Elend, Not und Hunger nicht nur am Theater (das im Theater Raimund spielt). Und lassen zwischen schwebenden Reifröcken und aufgeknüpften Kaisermänteln (Regie: Stephanie Mohr) doch Raum für poetische Momente und ebenso politische wie kritische Worte. Ein Erlebnis: Günter Franzmeier als Hausmeister, Erzähler & Füsilierer, eine Entdeckung: Johanna Mahaffy als Zäzilie, Lottchen & Jugend. Fazit: Raimund zwischen Poesie und Revolte – sehr sehenswert!