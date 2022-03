Sehnsucht, Humor & Glaubhaftigkeit: Katharina Stemberger im Gespräch

Werbung

NÖN: Diese Woche spielen Sie „Eine Pornografische Beziehung“ mit Andreas Patton in NÖ. Worum geht’s denn da? Um Liebe? Um Triebe?

Katharina Stemberger: Entgegen dem wilden Titel ist es eine einfühlsame, zart-bittere Liebesgeschichte über Sehnsüchte und das Unerwartete, bezaubernd und voller Humor. Sehr französisch und sehr passend für die ersten Frühlingstage!

Spielen Sie? Oder lesen Sie?

Es ist ein ganz klassisches Theaterstück für zwei Personen, mit Bühnenbild, Kostüm, Licht ...

„ Beim Arbeiten mit der Familie würde ich sagen, dass man schneller auf den Punkt kommt – und das ist gut so! “

Spielorte sind einmal eine Burg (in Perchtoldsdorf), einmal ein Schloss (in Kottingbrunn). Sie haben aber auch schon am Fuß eines Stiftes (in Melk), in einem Kunstmuseum (in Wien) oder auf einem Domplatz (in Salzburg) gespielt. Wie wichtig ist der Ort für das Spiel? Ist kleiner schwieriger als größer?

Jedes Setting hat seinen Reiz und seine Herausforderungen. Ich mag die Abwechslung sehr.

Sie haben aber auch schon mit Ihrer Schwester Julia und Ihrer Mutter Christa Schwertsik gespielt, und mit Ihrem Mann, Regisseur Fabian Eder. Macht es das leichter? Oder spielt das keine Rolle?

Das Arbeiten mit der Familie ist etwas Besonderes. Man kennt sich so gut, dass jedes „So tun als ob“ schneller auffliegt. Ich würde sagen, dass man schneller auf den Punkt kommt – und das ist gut so!

Gedreht haben Sie aber auch schon mit Götz Spielmann und Julian Pölsler, mit Peter Patzak und Reinhard Schwabenitzky. War der Film immer die Zugabe zum Theater? Und worum geht’s bei der Filmmanufaktur, die Sie mit Ihrem Mann gegründet haben? Ums Filmen? Ums Spielen? Ums Leben?

Film und Theater sind zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe, aber im Kern geht es natürlich immer darum, eine Figur so gut und vor allem glaubhaft darzustellen, wie man es eben kann. Unsere Firma „Backyard“ ist der Ort, wo wir unsere Film-Projekte und Ideen mit viel Leidenschaft betreiben und umsetzen. Ein Ort der Freude!

Und was kommt als Nächstes?

Bei mir geht die Reise ab Ende April wieder nach Linz, wo ich die zweite Staffel als Chefinspektorin in der Serie „Soko Linz“ drehen darf. Darauf freue ich mich schon sehr!

www.perchtoldsdorf.at

www.kulturszene.at