Was würde sich ein Mann, der in seinem Leben so viel gesehen und erreicht hat, zum 80. Geburtstag wohl wünschen? „Zu meinem Geburtstag habe ich mir einen eigenen Swimmingpool gewünscht. Leider wird dieser erst Anfang Juli fertig werden. Der Baumeister meinte zu diesem Auftrag: Das ist positiv verrückt!“, erzählt Peter Angermair heiter.

Peter Angermair, der am 29. Juni 1941 in Wien-Kagran das Licht der Welt erblickte, kam 1969 nach Scheiblingstein. Der damalige Bankprokurist (der jüngste in ganz Österreich) kaufte ein Grundstück auf der Lehrerwiese und errichtete dort ein Einfamilienhaus, das für ihn und seine Familie bald zum Hauptwohnsitz werden sollte. Mit seiner Frau Liselotte ist er seit 1963 glücklich verheiratet. Vier Kinder hat das Paar gemeinsam großgezogen. Eines davon, Ursula Kohut (geboren 1968), war zehn Jahre lang Gemeinderätin und ist nun Leiterin des Stadtmarketings von Klosterneuburg. Ihre anderen Kinder – Thomas (geboren 1964, Jurist), Dieter (geboren 1966, Konsulent) und Bernhard (geboren 1969, Pädagoge) – haben ihre Lebenswege außerhalb von Scheiblingstein gefunden.

Angermair selbst ist in einer katholischen Familie in Kagran aufgewachsen: Seine Mutter Annie (geborene Jaschek) war eine der ersten Frauen, die als Religionslehrerinnen ausgebildet wurde. Sein Vater Franz fiel im Jahr 1943 als Luftwaffenpilot im Krieg, als Peter noch keine zwei Jahre alt war. Die Kirche spielte in seinem Leben von klein auf eine Rolle: Mitglied der Katholischen Jungschar, Ministrant, Mitglied der Katholischen Mittelschuljugend, Sternsinger, Mitglied der Studentenverbindung „Kreuzenstein“. Von 1961 bis 1965 Kernteamchef der „action 365“ und Mitglied der Laientheatergruppe „ensemble 365“ des Jesuitenpaters Johannes Leppich. Da lag es nahe, dass er sich auch in seiner neuen Heimat Scheiblingstein aktiv in der Pfarre engagieren würde.

Das Wohl der Pfarre stand immer im Fokus

Angermair kandidierte erstmals 1978 für den Pfarrgemeinderat von Sankt Hubertus – Scheibling-stein und wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Diese Funktion behielt er bis 2007, wo er zum Ehrenvorsitzenden des Pfarrgemeinderates ernannt wurde.

Von 1998 bis 2003 war er Vikariatsrat im Vikariat-Süd der Erzdiözese Wien. Auf seine Initiative hin wurde 2003 der Altarraum der Sankt Hubertus-Kirche neu gestaltet und ein Volksaltar errichtet. 2005 verlieh ihm der Papst den Orden „Pro ecclesia et pontifice“. 2005 organisierte Angermair das 50-Jahr-Jubiläum der Kirchweihe mit Erzbischof Kardinal Schönborn.

Bis zu seinem Rücktritt von allen kirchlichen Ehrenfunktionen im April 2021 war er Herausgeber von diversen Festschriften der Pfarre, Leiter ihrer Wahlkommission bei Pfarrgemeinderatswahlen und in Öffentlichkeitsarbeit und Finanzangelegenheiten aktiv. 2004 wurde Angermair von Bürgermeister Schuh mit dem „Stadtwappen in Gold der Stadt Klosterneuburg“ ausgezeichnet.

Beruflich machte Angermair bei American Express Bank Karriere, wo er von 1990 bis 1997 Generaldirektor der österreichischen Niederlassung mit Marketingkompetenz für Zentral- und Osteuropa war. Funktionen, die er nebenbei ausgeübt hatte, waren die Vorstandsmitgliedschaft der Amerikanischen Handelskammer in Österreich und stellvertretender Sprecher der Auslandsbanken in Österreich.

Zwischen 1997 und 2000 war er stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der CPI Immobilien AG. Angermair hatte immer einen engen Bezug zu Kunst. Er ist Jazz- und Opernliebhaber, war lange Mitglied in diversen Gesangschören und wirkte auch lange aktiv im Theater mit. Angermairs Vorliebe gilt auch gutem Essen, er schreibt daher auch Rezensionen für den Falstaff. Eine weitere Leidenschaft ist das Reisen. Auch der Verlust eines Beines auf einer dieser Reisen hat ihn nie in seiner Lebens- und Reiselust gebremst.