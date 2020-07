Sein Geburtstag war vor gut vier Wochen. Da war sein persönlichstes Museumshaus noch zu. Sein Namenstag ist diesen Mittwoch. Da hat das Schiele Museum an der Tullner Donaulände endlich wieder offen. Und zeigt Niederösterreichs berühmtesten Maler ganz privat. Und auch ganz jung.

Aus 1906, da war der in der Tullner Bahnhofswohnung geborene Egon gerade mal 16 und schon Student an der Akademie, stammt sein erstes Skizzenbuch („das hat er seiner ersten Liebe gewidmet“).

Landessammlung NÖ „Ein Hauptwerk unter den frühen“:Mit 18 hat Egon Schiele die „Booteim Hafenvon Triest“gemalt – auf einer der Triest-Reisen mit Schwester Gerti.

Aus 1907 stammt seine Schwester Melanie in Kreide, seine Mutter („das ist bezeichnend, dass sie wegschaut“), schwarz und abweisend, und sein Onkel („das war der Einzige, der in der Familie reich war“), streng, im Maßanzug und in Öl, oder seine Schulstadt Klosterneuburg im Nebel.

Aus 1908 stammen die Häuseransichten aus Döbling und die Hafenszene aus Triest („da erkennt man erstmals auch seinen eigenen Strich“).

Sie alle hat Kurator und Landesgalerie-Direktor Christian Bauer über knarrenden Schiffsbodendielen und vor kardinalroten Wänden in der kleinen „Schatzkammer“ versammelt. Um, so auch der Untertitel der diesjährigen Schatzkammer-Schau, „das Werden eines Genies“ zu zeigen.

Einen Gang weiter haben sich dann Familie und Frauen versammelt, um vom Leben mit dem Künstler zu erzählen. Und einen Stock höher hat Schiele-Forscherin Alessandra Comini hinter den Gefängnistüren des ehemaligen Bezirksgerichts ihre Reisetagebücher geöffnet und ihre Gespräche mit Melanie und Gerti Schiele zusammengefasst, als virtuellen Ausflug durch Schieles Niederösterreich.

„Das ist ja auch der Ort, wo er ein Drittel seines Lebens verbracht hat“, so Christian Bauer. Und hier gehe es auch um die wichtigste Botschaft: „Lebe deinen Traum!“ Bis 29. November, www.schielemuseum.at