Starnacht in der Wachau feiert ihr 10-Jahr-Jubiläum

Freitagmittag präsentierten Starnacht-Verantstalter Martin Ramusch und ORF 2 Channel Manager Alexander Hofer auf der Terrasse von Schloss Dürnstein die bevorstehenden Highlights der Starnacht Wachau. Das Festival findet am 16. Und 17. September ab 18 Uhr, wie beim ersten Mal auf dem Campingplatzgelände in Rossatz, mit bestem Blick auf die Burgruine Dürnstein statt.

„Man muss ständig im Gespräch bleiben, um regelmäßig Touristen ins Land zu bekommen. Die Starnacht unterstützt uns hier sehr.“ Erich Polz, Bürgermeister von Rossatz

Dieses Jahr mit dabei sind unter anderem: Schlagersuperstar Roland Kaiser, Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier, die Country-Rocker The BossHoss, die Kärntner Schlagerprinzessin Melissa Naschenweng, Singer Songwirterin Ina Regen, Shootingstar Marie Reim, Mr. Voice of Germany Alexander Eder, die britisch-amerikanische Popband Londonbeat, Showgigant DJ Ötzi sowie Starmania 2022-Gewinner Stefan Eigner.

Neu als Moderator ist Hans Sigl, der bereits am Wörthersee an der Seite von Barbara Schöneberger moderiert hat. Die deutsche Star-Moderatorin Schöneberger hingegen, ist mit der „Starnacht aus der Wachau“ bestens vertraut und ist zum achten Mal mit dabei.

Dieses Jahr wird nicht nur 100 Jahre eigenständiges Niederösterreich, sondern auch das Jubiläum 10-Jahre STARnacht Wachau gefeiert.

„Wir feiern heuer 100 Jahre eigenständiges Niederösterreich und 10 Jahre Starnacht Wachau, auf das sind wir sehr stolz. Die Starnacht ist für uns ein wichtiger Tourismus-Faktor, der jährlich tausende Besucher zu uns in die Wachau bringt. Bei uns hier in der Wachau müsste hinter dem Titel Starnacht meiner Meinung noch ein dickes Plus stehen, da wir den besten Wein und eine einzigartige Landschaft zu bieten haben, “ freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner. Außerdem betonte sie, dass dieses besondere Ereignis in einer so unsicheren Zeit, in der man nicht weiß, wie es im Herbst weitergehen soll, viel Kraft und Zuversicht schenkt.

Auch Starnacht-Verantstalter Martin Ramusch freut sich, den 10. Geburtstag der Veranstaltung feiern zu dürfen. Ramusch betont zudem, dass dies nur durch die tatkräftige Unterstützung des Landes Niederösterreich und des ORF möglich sei. Stolz ist er auch auf die Zahlen, die sie in den letzten neun Jahren Starnacht Wachau erreicht haben - Gesamtwertschöpfung: über € 9,8 Millionen; Medienwert der Schönbilder und Logo Einblendungen: € 4,5 Millionen; Medienkontakte: Wert über € 1,7 Milliarden; Zuseher TV: über € 10,4 Millionen in Österreich und Deutschland.

Selbst jeder, der nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, mit den Programmen des ORF NÖ, die Stars trotzdem live und hautnah mitzuerleben, freut sich Michael Battisti, ORF-Niederösterreich-Marketingleiter.

Sowohl Michaela Zeiler, Bereichsleiterin für Themen- und Partnermanagement der Niederösterreich-Werbung GmbH als auch Erich Polz, Bürgermeister von Rossatz sind sich einig, dass die Starnacht beste Werbung für die Wachau sei. „Man muss ständig im Gespräch bleiben, um regelmäßig Touristen ins Land zu bekommen. Die Starnacht unterstützt uns hier sehr“, erklärt der Bürgermeister stolz.

Singer-Songwriter Alexander Eder mit seiner Band Foto: ©Krivograd/ipImedia

Für den musikalischen Vorgeschmack auf die diesjährige Starnacht sorgt der Singer-Songwriter Alexander Eder wird mit seiner Band ein musikalisches „WarmUp“ liefern. Eder schaffte es, mit seiner markanten tiefen Stimme, auch schon die Fans des TV-Formats „The Voice of Germany“ für sich zu gewinnen. Der gebürtige Niederösterreicher wird am 16. und 17. September seine Starnacht-Premiere feiern, das freut vor allem seine Oma, die ein großer Starnacht-Fan ist.

Die „Starnacht aus der Wachau“ wird am 17. September 2022 live zeitversetzt auf ORF und im MDR live ausgestrahlt.

Karten für die Starnacht gibt es unter www.starnacht.tv und bei oeticket.com

Einlass: ca. 17.00 Uhr; Warm Up: ca. 17.30 Uhr; Showbeginn: 18.30 Uhr