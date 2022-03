Die Geheimnisse des Marchfelds: NÖ Landesausstellung 2022

Werbung

„Es ist so weit!“ Nach jahrelangen Vorbereitungen „ist das Schloss Marchegg mit seinem geschichtsträchtigen Werdegang der Dreh- und Angelpunkt dieser Ausstellung“, freut sich Niederösterreichs Landeshauptfrau. Und denkt bei Niederösterreichs jüngster Landesausstellung auch „an die gesamte Marchfeldregion, zum Beispiel an die March-Auen, die Weikersdorfer Remise oder den Nationalpark Donauauen“. Das seien, so Johanna Mikl-Leitner, „wahre Naturjuwele, die im Mittelpunkt der Landesausstellung stehen.“

Dreh- und Angelpunkt ist Schloss Marchegg. Die Wandlung des Schlosses im Laufe seiner Geschichte könnte nicht beeindruckender sein. Im 13. Jahrhundert als landesfürstliche Stadtburg von König Ottokar II. Přemysl errichtet, kehrten im 16. Jahrhundert durch die Familie Salm modernste italienische renaissancezeitliche Architekturformen ein. Die ehemalige Burg erstrahlte nun erstmals als Wohnschloss.

Niklas (III.) Graf von Salm führte zahlreiche Ausbauten durch, die man auch heute noch im Schloss findet. Hier ragt ein äußerst seltener italienischer Treppentypus in Form einer einarmigen Festtreppe heraus, welche fast einzigartig in Ostösterreich ist. Neben einem Privatpalais in Wien findet sich diese Stiegenhausform nur mehr im Schloss Marchegg.

Das Ende des landesfürstlichen Eigentums und der Pfandherrschaft wurde im 17. Jahrhundert besiegelt. Schloss Marchegg wird als erbliches Eigentum an Graf Paul (IV.) Pálffy übergeben und in ein Lustschloss und in weiterer Folge in ein Jagdschloss umgebaut. Das ungarische Hochadelsgeschlecht gestaltet nun für sehr lange Zeit die Geschicke des Schlosses Marchegg. Im Zuge der hochbarocken Neufassadierung des Schlosses und durch die Errichtung des Hauptstiegenhauses und die Neuausstattung des Festsaals wird die Nutzung als Jagdschloss vorangetrieben.

Mitglieder des österreichischen Kaiserhauses gingen im Schloss Marchegg ein und aus – auch Maria Theresia. Im Festsaal wird auf Wunsch der Kaiserin ein illusionistischer Bühnenprospekt für ein Schlosstheater eingebaut. Schloss Marchegg lebt barockes Flair. Im 20. Jahrhundert wurde Schloss Marchegg bis 1945 als Wohnschloss der Familie Pálffy genutzt, bis es letztendlich 1957 in den Besitz der Gemeinde Marchegg überging.

Schloss umfangreich saniert

Für die NÖ Landesausstellung „Marchfeld Geheimnisse“ wurde das Schloss umfangreich saniert. Im kleineren Innenhof etwa öffnete man die historischen Rundbögen wieder und auch die vermauerten Fensteröffnungen wurden aufgemacht. Weiters ist die aus dem Jahr 1628 stammende Sonnenuhr jetzt wieder lesbar. Restauriert wurde auch das barocke Deckengemälde in der ehemaligen Kapelle.

Ein weiteres Geheimnis konnte dem Schloss Marchegg ebenfalls entlockt werden. Die Gruft der Familie Pálffy wurde von niemand Geringerem als dem bedeutenden österreichischen Architekten Clemens Holzmeister errichtet und zählt somit zu seinen Frühwerken. Sogar das Archiv für Baukunstgeschichte in Innsbruck freute sich ob dieser Neuigkeit.

Die Niederösterreichische Landesausstellung 2022 lädt zu einer faszinierenden und spannenden Neuentdeckung des Marchfelds ein – zahlreiche Geheimnisse rund um das Schloss sowie der Region warten nur darauf gelüftet zu werden.