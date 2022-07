Heimische Komödie eröffnet Schlosshofkino

Werbung

Zwischen 2. und 23. August verwandelt sich der Schlosshof von Schloss Rothschild in Waidhofen an vier Dienstagabenden zum bereits zwölften Mal in einen Kinosaal unter Sternen, wenn der Verein Filmzuckerl in Kooperation mit der Stadt Waidhofen im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes NÖ wieder zum Schlosshofkino lädt.

Michael Ostrowski (Mitte) ist in Waidhofen zu Gast und erzählt über die Arbeit am Film. Foto: Lotus Film

Los geht es am 2. August mit der österreichischen Komödie „Der Onkel/The Hawk“ von Michael Ostrowski und Helmut Köpping. Ostrowski schlüpft darin in die Rolle des Spielers Mike Bittini. Als dieser erfährt, dass sein ebenfalls von Ostrowski verkörperter Bruder, der bekannte Anwalt Alexander „Sandro“ Bittini in ein Koma gefallen ist, wittert er die Chance seines Lebens und schleicht sich nach langen Jahren der Abwesenheit bei der Familie seines Bruders ein. Er gibt an, in dieser schweren Situation helfen zu wollen, in Wirklichkeit will er sich aber an den Schätzen seines Bruders bedienen. Wie ein Habicht stürzt er sich auf dessen Familie, freundet sich mit den beiden Kindern an und gewinnt auch das Vertrauen seiner Schwägerin Gloria (Anke Engelke).

Hilde Dalik (links) musste ihr Kommen leider absagen. Foto: Foto Lotus Film

Co-Regisseur und Darsteller Michael Ostrowski wird beim Auftakt des Schlosshofkinos in Waidhofen vor Ort sein und dem Publikum im Anschluss an die Filmvorführung im Rahmen eines Filmgesprächs Rede und Antwort stehen. Darstellerin Hilde Dalik musste ihr Kommen leider absagen. Weiter geht es am 9. August mit dem österreichischen Spielfilm „Märzengrund“ von Adrian Goiginger („Die beste aller Welten“), der nach einem Theaterstück von Felix Mitterer die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, der sich Ende der 1960er-Jahre für ein Leben im Einklang mit der Natur entscheidet. Regisseur Goiginger hat sein Kommen angekündigt.

Am 16. August geht es dann mit der deutschen Komödie „Beckenrand Sheriff“ von Erfolgsregisseur Marcus H. Rosenmüller („Wer früher stirbt, ist länger tot“) weiter und zum Abschluss entführt der Verein Filmzuckerl das Publikum dann mit „Das Licht aus dem die Träume sind“ am 23. August gemeinsam mit dem Weltladen Waidhofen nach Indien.