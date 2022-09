1.156 besuchten Sommerkino in Waidhofen/Ybbs

Werbung

Mit dem indischen Spielfilm „Das Licht aus dem die Träume sind“ ging am Dienstag, 23. August, die zwölfte Auflage des Schlosshofkinos in Waidhofen zu Ende. 100 Besucherinnen und Besucher kamen zu der Vorstellung, die in Kooperation mit dem Weltladen wetterbedingt im Kristallsaal des Rothschildschlosses über die Bühne ging. In Summe sahen heuer 1.156 Besucherinnen und Besucher die vier Sommerkino-Vorstellungen des Vereins Filmzuckerl, von denen die ersten drei bei herrlichem Sommerwetter unter Sternenhimmel im Schlosshof stattfinden konnten.

Ein absoluter Publikumsmagnet war dabei die österreichische Komödie „Der Onkel /The Hawk“, die zum Auftakt der heurigen Open-Air-Kinosaison in Anwesenheit von Schauspieler und Regisseur Michael Ostrowski gezeigt wurde. 400 Besucherinnen und Besucher ließen sich das nicht entgehen. Doch auch die Niederösterreich-Premiere von „Märzengrund“ eine Woche später stieß auf reges Publikumsinte resse. Über 300 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich den zweiten Langfilm von Regisseur Adrian Goiginger an und lauschten im Anschluss den Ausführungen des Regisseurs, der eigens aus Salzburg nach Waidhofen angereist war.

Über einen vollen Schlosshof konnte sich der Verein Filmzuckerl dann auch am 16. August freuen. Zur Aufführung gelangte die bayrische Komödie „Beckenrand Sheriff“ von Marcus H. Rosenmüller. Über 300 Filmfreunde kamen.