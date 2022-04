Heide Warlamis: „Unsere Kunst ist auch zum Angreifen!“

Werbung

NÖN: Gerade haben Sie die heurige Jubiläumsschau im Schremser Kunstmuseum eröffnet. Gibt’s da was zum Anschauen? Zum Angreifen? Zum Gratulieren?

Heide Warlamis: Es ist eine Jubiläumsausstellung aus unserem über 40-jährigen Künstlerschaffen mit den wichtigsten Werken und solchen, die man vielleicht noch nicht gesehen hat.

Anlass sind gleich drei Geburtstage: der 30er des Designcenters, der 80er von Ihnen und der 80er Ihres 2016 verstorbenen Mannes, Makis Warlamis. Was hätte er sich denn gewünscht? Und was haben Sie sich gewünscht?

Warlamis: Was mein Mann sich gewünscht hätte, weiß ich nicht. Er hat ja soviel gearbeitet. Und er hat in New York, in Alexandria, in Moskau, in Brüssel ausgestellt – oft mit mir gemeinsam. Ich freue mich sehr, dass unser Kurator das hier so schön und so feinfühlig zusammengestellt hat. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen!

Was aus Ihrem riesigem Œuvre war denn noch nie zu sehen?

Warlamis: Von meinem Mann zum Beispiel 40,50 kleine Köpfe aus Steinen, die er beim Spazierengehen gefunden hat. Das Waldviertel war für ihn immer das Wunderbarste. Und er konnte nie abschalten, wenn er einen Stein gefunden hat, hat er ihn sofort bearbeitet. Die stecken jetzt auf Stahlstäben im Museum. Mich haben immer die Menschen interessiert. Im Moment arbeite ich an einem Naturprojekt, das wir „Waldbaden“ genannt haben. Da gibt’s eines, das hängt wie ein Bild an der Wand, aber man kann es angreifen, und es sind vier Menschen hinter einer Blätterwand aus Keramik…

Auch das Museum, das Sie 2009 im nördlichsten Waldviertel eröffnet haben, ist ein besonderes. Was hat es, was andere Häuser nicht haben?

Warlamis: Es nimmt die Schwellenangst. Unsere Besucher kommen rein und sind sofort umgeben von Kunst, sie fühlen, spüren das. Und wir bemühen uns, mit den Menschen zu reden. Mein Mann hat sich immer hingesetzt und in der Ausstellung gemalt – und mit den Menschen philosophiert. Der Innen- und der Außenraum – ein großer Park, der jetzt noch schläft, in dem man aber die Sorgen rundum vergisst – sind ein Gesamtkunstwerk!

Gegründet haben Sie in Schrems aber noch vor dem Kunstmuseum und dem Designcenter auch eine Porzellanmanufaktur, und zwar 1985. Die gibt es heute nicht mehr – ist Ihnen leid darum? Wäre nicht gerade jetzt, da man das Handwerk wieder zu entdecken beginnt, die Zeit für eine Manufaktur? Und arbeiten Sie selbst noch mit Porzellan?

Warlamis: Das war schon einzigartig, eine Manufaktur aufzubauen. Und das waren ja ganze Serien, die ich gemacht hab. Ich hab’ noch die Öfen da, die Blätter etwa fürs „Waldbaden“ hab’ ich auch in den Öfen gemacht. Wir hatten über 20 Mitarbeiter, die hier angelernt wurden. Und wir haben in die ganze Welt exportiert, unser Porzellan konnte man in Tokyo und in New York kaufen. Aber vor 15 Jahren ging das nicht mehr…

Was wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Im Atelier? Im Museum? Oder ganz woanders?

Warlamis: Ich will weiterarbeiten! Und ich werde sicher noch was Größeres machen, mit der Natur!