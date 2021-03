"Wer diesen Klassiker gesehen hat, wird gar nicht anders können, als jeden Menschen so zu mögen, wie er ist." Meint Nina Blum. Und hatte Jean Poirets "Klassiker" aus 1973 schon vergangenes Jahr aufs Programm ihrer Sommernachtskomödie auf der Rosenburg geschrieben. Die musste 2020 - coronabedingt - pausieren. Also spielt man den "Käfig voller Narren" rund um einen homosexuellen Nachtclubbesitzer und seinen Lebenspartner und Bühnenstar 2021.

Auf der Besetzungsliste stehen Herbert Steinböck als Georges, Wolfgang Lesky als Albin/Zaza, Elisabeth Engstler als Mutter, dazu noch Michael Duregger, Florentin Groll oder Babett Arens. Regie und Bühne - auf der man heuer erstmals auch in Bühnenlogen sitzen kann - stammen (wieder) von Marcus Ganser. Und fürs Publikum gilt, so die Intendantin, "Kulturgenuss mit Sicherheit", das Theaterzelt vor der Rosenburg will man nur zu zwei Dritteln füllen, den Einlass über Durchsagen und im Einbahnsystem regeln und die Zeltwände rundum offen lassen.

Premiere auf der Rosenburg ist am 24. Juni, anprobiert wurden High Heels, Spitzenhemd und Federboa schon jetzt.

www.sommernachtskomoedie.at