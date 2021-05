Mit dem Beginn des Schuljahres 2020/21 starteten nicht nur 23 Mädchen und Buben in den Schulalltag, auch die Arbeit der zweijährigen Therapie- und Begleithündin Choccolina begann. Sie unterstützt die erste Klasse der Volksschule Weidling mit Ursula Härtel-Smuk im Unterricht. Mindestens einmal in der Woche bekommt sie ihre Kenndecke und ihr Arbeitsgeschirr angelegt und weiß: „Jetzt bin ich im Einsatz!“

Dabei begleitet sie die Kinder als Lesepatin. Kaum ein menschlicher Assistent würde so viel Geduld beim Vorlesen aller 23 Kinder aufbringen wie es Choccolina, auch liebevoll „Chocci“ genannt, gelingt. Geduldig hört sie auf ihrem Platz einem Kind nach dem anderen zu. Ohne ihre Anwesenheit würde möglicherweise nicht alle Schülerinnen und Schüler so viel und freudig vorlesen. Besonders gut gelingt es Choccolina, eine ruhige und positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen und das Gemeinschaftsgefühl in der Klasse zu stärken. Viel Spaß machen auch die Geschicklichkeitsübungen mit dem Klassenhund. Bei Aktivitäten im Freien, wie etwa einem kleinen Spaziergang oder der Bewegungseinheit im Schulgarten, ist sie natürlich mit dabei. Die Mädchen und Buben lieben es auch, wenn Chocci ihnen die Hausübungen oder andere Dinge bringt, die ausgeteilt werden müssen.

Spielerisches Lernen mit dem Tier

D ie Schulkinder lernen dabei spielerisch das richtige Verhalten und das Rücksichtnehmen gegenüber dem Tier. Allen ist bewusst, dass dieser vierbeinige Begleiter einmalig ist, auch wenn bei vielen von ihnen der Wunsch, ebenfalls so einen Hund zu haben, besteht. Besonders stolz sind die Mädchen und Buben der ersten Klasse darauf, von einem „eigenen“ Klassenhund begleitet zu werden.

Die tiergestützte Pädagogik ist ein Konzept, das sich schon seit langer Zeit großer Beliebtheit und großen Erfolgs erfreut. Vor allem für die sich entwickelnden sozialen Kompetenzen von Kindern ist der im Unterricht eingebundene Kontakt zu Therapietieren nachgewiesenermaßen von großem Vorteil.